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Замена Зеленскому: в Вечернем квартале "коронуют" Кошевого - ФОТО

14:22
Замена Зеленскому: в Вечернем квартале "коронуют" Кошевого - ФОТО - фото 1
Замена Зеленскому: в Вечернем квартале "коронуют" Кошевого - ФОТО

Впервые в истории шоу "Вечерний квартал прошло без участи Владимира Зеленского. Теперь "главным" заправилой станет Евгений Кошевой.

Квартал 95 заменил Зеленского

Сьемки нового выпуска шоу прошли в мае на территории Турции. СМИ уже известны некоторые подробности спектакля.

Все будет выглядеть следующим образом: на сцену выйдут участники коллектива, после чего Кошевой усядется на трон и издаст свой первый указ.

"Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - скажет шоумен.

После выполнения (на самом деле нет - прим. ред) распоряжений нового владыки, зрителям покажут новых участников "Квартала": Игоря Ласточкина, Юрия Ткача (команда "Днепр") и Владимира Мартинеца ("Лига смеха").

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский хоть и вышел из своего бизнеса… но продолжит получать деньги.

Об этом сообщил член Команды Зе Сергей Шефир.

"Он вышел. Может там одна - две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (брат Шефира, - прим ред.) - я не помню. Это настолько важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем" , - рассказал бизнес-партнер экс-комика.

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95 квартал Евгений Кошевой Шоубиз
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