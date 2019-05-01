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Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно

01 мая, 20:30
Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно - фото 1
Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно

Главарь России Владимир Путин подписал закон об изоляции рунета. И тот приняли с нарушениями.

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Россиян хлебом не корми, а дай ограничить их свободу. Следом за законом об оскорблении власти последовал еще один, призванный ограничить свободу в российском сегменте сети.

Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно - фото 180438

Началось...

Теперь запоребрик уподобится самым демократическим странам, вроде КНДР и КНР. Отвечать же за "свободу" Рунета будет печальноизвестный Роскомнадзор.

Однако на этом скандальность закона не ограничивается. Как ранее писали аборигенские СМИ, одиозный акт приняли с нарушением законодательной процедуры; в списке голосовавших за ограничения сети значилось имя спикера Вячеслава Володина, хотя тот отсутствовал в Москве.

Напомним, на днях житель России Юрий Картыжев был оштрафован за оскорбительный пост о Путине. Если кратко, он написал следующее: "Сказочный д……еб". Это не могло не позабавить сеть и началось.

Участники движухи предложили вывести данный хештег в тренды. Получилось весело.

 

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