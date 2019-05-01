Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно

20:30 01 мая,

Президент РФ изолировал Рунет. Окончательно

Главарь России Владимир Путин подписал закон об изоляции рунета. И тот приняли с нарушениями.

Россиян хлебом не корми, а дай ограничить их свободу. Следом за законом об оскорблении власти последовал еще один, призванный ограничить свободу в российском сегменте сети.

Началось...

Теперь запоребрик уподобится самым демократическим странам, вроде КНДР и КНР. Отвечать же за "свободу" Рунета будет печальноизвестный Роскомнадзор.

Однако на этом скандальность закона не ограничивается. Как ранее писали аборигенские СМИ, одиозный акт приняли с нарушением законодательной процедуры; в списке голосовавших за ограничения сети значилось имя спикера Вячеслава Володина, хотя тот отсутствовал в Москве.

Напомним, на днях житель России Юрий Картыжев был оштрафован за оскорбительный пост о Путине. Если кратко, он написал следующее: "Сказочный д……еб". Это не могло не позабавить сеть и началось.

Участники движухи предложили вывести данный хештег в тренды. Получилось весело.