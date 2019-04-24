Сказочный Путин: в сети запустили яркий флешмоб

Сказочный Путин: в сети запустили яркий флешмоб

На днях житель России Юрий Картыжев был оштрафован за оскорбительный пост о Путине. Если кратко, он написал следующее: "Сказочный д……еб". Это не могло не позабавить сеть и началось…

Участники движухи предложили вывести данный хештег в тренды. Получилось весело.

Но части народа все же было не совсем ясно, что же стоит искать под звездочками легендарной фразы. И пошли догадки.