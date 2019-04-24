Сказочный Путин: в сети запустили яркий флешмоб
Сказочный Путин: в сети запустили яркий флешмоб
На днях житель России Юрий Картыжев был оштрафован за оскорбительный пост о Путине. Если кратко, он написал следующее: "Сказочный д……еб". Это не могло не позабавить сеть и началось…
Участники движухи предложили вывести данный хештег в тренды. Получилось весело.
Но части народа все же было не совсем ясно, что же стоит искать под звездочками легендарной фразы. И пошли догадки.
Другие же ищут примеры в истории.
Напомним, часть россиян все никак не дождется отставки Путина и тонко намекает, что тому пора уйти. Ну очень тонко.
Флешмоб "Закопай Путина" начался еще месяц назад. Он стал настолько популярным, что российская соцсеть "Вконтакте" запретила на некоторое время публикации захоронений "вождя". Правда, потом их разрешили, но это уже совершенно другая история.
Итак, Санкт-Петербург, Россия. Чудесный солнечный денек (что для Питера редкость – прим. ред.), птички поют, люди гуляют и тут на тебе – жуткое надгробие. Не, ну может оно само не такое уже и жуткое, но вот лик Путлера ничего хорошего не предвещает. Судите сами.
Достопримечательность можно узреть недалеко от Исаакиевского собора."Сразу скажу для центра Э: я понятия не имею, кто ее поставил", - написал в Twitter Дэйв Френкель.
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