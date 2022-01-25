Президент пообіцяв українцям ще по 500 гривень за вакцинацію бустерною дозою

Президент зробив важливу заяву / ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава виплатить ще по 500 гривень тим, хто зробить бустерне щеплення від COVID-19.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 24 січня.

Зеленський нагадав, що відсьогодні тисячу гривень, отриману за програмою "єПідтримка", старші за 60 років українці можуть витратити на ліки.

"Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей: вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - зазначив він.

Звернення Президента України до нації 24 січня 2022 року:

Президент також повідомив, що незабаром програма буде розповсюджуватися й на громадян України віком 14-18 років.

"Крім базових на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше, вони зможуть витрачати гроші у сфері освіти: на освітні курси, послуги, програми тощо", - сказав глава держави.

Він наголосив на важливості здійснення бустерних щеплень для підвищення імунітету проти COVID-19.

"В рамках програми "єПідтримка" буде додано ще 500 грн для тих громадян України, які отримають третю бустрену дозу щеплення", - зауважив Зеленський.

15 листопада 2021 року Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн, так звану "Вовіну тисячу".

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін. Наразі вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в програми "єПідтримка".

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені понад 15,1 млн людей, бустерну дозу вакцини отримали понад 208,7 тис.