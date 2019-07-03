Президент ПАСЕ потребовала, чтобы пособников России допустили на выборы в Раду

Президент ПАСЕ раскритиковала решения Верховной Рады

Назначенная главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в среду, 3 июля,выступила с достаточно циничными требованиями к Украине. По словам швейцарского политика, наши власти обязаны допустить пособников Путина из ПАСЕ на предстоящие выборы в качестве наблюдателей.

Свои пять копеек Паскье решила вставить после того, как нардепы отозвали приглашение ПАСЕ на наблюдение за досрочными парламентскими выборами.

В заявлении президента ассамблеи сказано, что украинские власти "обязаны" приглашать представителей этого торганувшего принципами института на мероприятия типа народных волеизъявлений.

"Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами", - подчеркнула политик.

Почему же в ПАСЕ свои обязательства по неподчинению террористам не выполнили, Паскье не пояснила.

Напомним, 25 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за резолюцию, которая отменяет существующий механизм санкций, а также приглашает делегацию российских террористов вернуться к участию в заседаниях без каких-либо ограничений. Уже через пару дней представители страны-террориста приступили к окучиванию Евросоюза по поводу снятия санкций с РФ, а также уплатили в бюджет ПАСЕ аналог тридцати сребренников.