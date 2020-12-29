Президент отстранил главу Конституционного суда Тупицкого

Тупицкого временно убрали

Президент Зеленский нашел временный выход из конституционного кризиса, возникшего из-за того, что возомнившие себя бессмертными коррупционеры в судейских мантиях решили заблокировать какие-либо реформы в стране.

В результате произвола судей КС возник конституционный кризис, выхода из которого долго не могли найти.

При этом пародия на судьи и одновременно глава КС Александр Тупицкий откровенно издевался над всеми. Его пыл не угас даже после того, как были опубликованы скандальные эпизоды его прослушки.

На Тупицкого было заведено дело, однако судья плевал на всех и даже не явился по повестке в понедельник, 28 декабря.

На следующий день президент зашел с козырей - Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда с должности судьи КСУ сроком на два месяца.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и разрешения конституционного кризиса", - сказал Зеленский.

Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Ходатайство генпрокурора на имя президента от отстранении было направлено в рамках 154 статьи Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

Таким образом, проблема не была решена, но было выиграно время - пока 2 месяца.