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"Президент Крыма" впал в кому. Он может не пережить ночь

Вчера, 18:30
"Президент Крыма" впал в кому. Он может не пережить ночь - фото 1
"Президент Крыма" впал в кому. Он может не пережить ночь

"Экс-президент" Крыма Юрия Мешков впал в кому.

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Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой общественного активиста Сергея Акимова.

"Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет - посмотрим", - рассказал он.

Кто таков и чем знаменит

Юрий Мешков ( род. 1945 г.) – уроженец Днепропетровской области, юрист, "первый президент Крыма" (1994-1995 гг.). Выступал за сближение АРК с Россией вплоть до присоединения."Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал". В марте 1995 г. должность президента Крыма была упразднена. Чувствуя, что запахло жаренным, "экс-глава" собрал чемоданы и уехал в Россию. В 2011 г. вернулся в Украину, где наговорил лишнего и привлек внимание СБУ. Решением суда «политика» решили депортировать. Но в 2014 г. он снова вернулся.

С 2016 г. почетный кандидат "Миротворца" на принудительное лечение в местах особого режима.

Напомним, РосСМИ "воскресили" звезду СССР для интервью о Доренко.

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