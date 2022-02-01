Президент ефектно підписав указ про перехід на професійну армію

Героям слава / ОПУ

Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступи у Верховній Раді підписав указ про перехід на професійну армію. Президент України розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

"Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир", – наголосив Зеленський.

Зеленський повідомив про розроблення указу президента про зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

Далі президент у присутності народних депутатів підписав відповів документ.

Зеленський також зазначив, що Україна має сподіватися на власні сили, адже саме в її інтересах захист своєї країни.

Указ Президента передбачає