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Президент ефектно підписав указ про перехід на професійну армію

10:53
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Героям слава / ОПУ

Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступи у Верховній Раді підписав указ про перехід на професійну армію. Президент України розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

"Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир", – наголосив Зеленський.

Зеленський повідомив про розроблення указу президента про зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.

Далі президент у присутності народних депутатів підписав відповів документ.

Зеленський також зазначив, що Україна має сподіватися на власні сили, адже саме в її інтересах захист своєї країни.

Указ Президента передбачає

  • збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня, не нижчого 3 мінімальних зарплат,
  • перехід України до засад професійної армії,
  • збільшення терміну дії контрактів,
  • розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей,
  • система кар'єрного росту офіцерів,
  • збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч людей професійної армії,
  • створення додаткових 20 бригад Збройних сил.
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Володимир Зеленський армия контрактная служба реформы Президент Украины Новини Украина
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