Президент ефектно підписав указ про перехід на професійну армію
Володимир Зеленський 1 лютого під час свого виступи у Верховній Раді підписав указ про перехід на професійну армію. Президент України розповів про план зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.
"Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна. Він для того, щоб скоро й надалі був мир", – наголосив Зеленський.
Зеленський повідомив про розроблення указу президента про зміцнення обороноздатності держави та привабливості військової служби.
Далі президент у присутності народних депутатів підписав відповів документ.
Зеленський також зазначив, що Україна має сподіватися на власні сили, адже саме в її інтересах захист своєї країни.
Указ Президента передбачає
- збільшення грошового забезпечення всіх військових до рівня, не нижчого 3 мінімальних зарплат,
- перехід України до засад професійної армії,
- збільшення терміну дії контрактів,
- розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей,
- система кар'єрного росту офіцерів,
- збільшення протягом наступних 3 років чисельності ЗСУ на 100 тисяч людей професійної армії,
- створення додаткових 20 бригад Збройних сил.