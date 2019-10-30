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Президент Чехии признал Крым "частью" РФ – СМИ

Вчера, 22:20
Президент Чехии признал Крым "частью" РФ – СМИ - фото 1
Президент Чехии признал Крым "частью" РФ – СМИ

Президент Чехии Милош Земан признал Крым "частью России" и пригласил на официальный прием крымских маргиналов.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешские СМИ.

По данным издания, Милош Земан первым из европейских лидеров пригласил на официальный прием членов маргинальной организации "Къырым бирлиги", которая играет важную роль в "крымской" пропаганде РФ и действует в противовес Меджлису татарского народа.

Президент Чехии признал Крым 'частью' РФ – СМИ - фото 190446

Организация "Къырым бирлиги" оценила гостеприимство Земана и поблагожарила его за признанине Крыма частью РФ.

Президент Чехии признал Крым 'частью' РФ – СМИ - фото 190445

"Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика — дружеское нашей стране государство. "КЪЫРЫМ БИРЛИГИ" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - заявила "Къырым бирлиги" в Facebook.

"Къырым бирлиги"
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, что члены "Къырым бирлиги" - не единственные маргиналы, с которыми знался президент Чехии. В сентябре 2019 г. Милош Земан принял делегацию закарпатской сепаратисткой организации "Всемирный Совет подкарпатских русинов". Участники "встречи" обсудили "автономию" региона. Подробности читайте на БЕЗ ТАБУ.

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Милош Земан Чехия Крым Россия Новости
Европейская правда
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