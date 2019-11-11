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Президент Боливии подал в отставку и тут же сбежал

12:30
Президент Боливии подал в отставку и тут же сбежал - фото 1
Президент Боливии подал в отставку и тут же сбежал

В воскресенье, 10 ноября, после длительных народных протестов президент Боливии Эво Моралес подал в отставку.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, своей команды, моей семьи, дома которых были сожжены", - заявил глава государства и покинул столицу Ла-Пас.

Следом за Моралесом свое кресло оставил и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера.

Президент Боливии подал в отставку и тут же сбежал - фото 191011

Отметим, что с прошлого месяца всю страну охватили массовые волнения. Поводом для протеста стала очередная победа Моралеса на президентских выборах 20 октября, хотя выдвижение его кандидатуры противоречило Конституции. По официальным данным, политик набрал 47 % голосов и одержал "убедительную победу".

Президент Боливии подал в отставку и тут же сбежал - фото 191012

Для справки

Хуан Эво Моралес Айма (род. 1959 г.) – боливийский политик. Родился и рос в бедной крестьянской семье. В юные годы отслужил в армии, позже уехал на заработки в район плантаций коки. В 80-х гг. возглавил профсоюз производителей коки, в 11995 г. создал партию "Движение к социализму", которая смогла успешно пройти в Конгресс.

В 2006 г. вступил на должность президента страны, которую занимал вплоть до 2019 г.

Напомним, президент Алжира Абдельазиз Бутефлика внезапно решил уйти в отставку. Причина проста и прозаична: доведенный до любви народ указал политику на выход.

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Боливия президент отставка Новости Мир
Интерфакс Украина
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