Презентация Apple: Новые айфоны, а также другие полезные и не очень штуки

iPhone 11 - встречайте

Во вторник, 10 сентября, в Купертино состоялась традиционная осенняя презентация компании Apple. Главной фишкой события стали новые айфоны, а также стриминговый сервис Apple TV+.

В ходе презентации в Apple Park на суд общественности предъявили:

- игровой сервис Arcade с мобильными играми (запуск 19 сентября по подписке за $4,99 в месяц);

- стриминговый сервис Apple TV+ – с 1 ноября 2019, подписка будет стоить так же $4,99 в месяц, что дешевле, чем у конкурентов). Анонсировали сериалы See с Джейсоном Момоа, The Morning Show c Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, проект Опры, а также новый контент ежемесячно;

- новый iPad 7th с 10" дисплеем на iPadOS за 329$ – быстрее, шире, оснащён smart-коннектором для Apple Pencil и клавиатуры, заказать можно сегодня, доставка с 30 сентября 2019;

- пятую серия Apple Watch за $499 с сим-картой и $399 без оной, с функцией Always On Display – дисплей никогда не выключается, обещают 18 часов работы, также добавили компас

Переходим к айфонам. Были представлены смартфоны 11-серии, главая их фишка - три камеры в iPhone 11 Pro Max и видео в формате 4к:

- iPhone 11 - 2 камеры, процессор A13 Bionic, 6.1" LCD дисплей, батарейка живёт на 1 час дольше XR, всё это за $699

- iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max - 3 камеры, процессор A13 Bionic, 5.8" и 6.5" OLED дисплеи, батарейка у Pro живёт на 4/5 часов дольше, чем у XS/XS Max. Pro - $999, Pro Max - $1099

iPhone 11 і цены на них

Новые iPhone будут доступны в красном, черном, мятный, светло-фиолетовом, желтом и белом цветах.

Также новые iPhone будут работать на один час дольше, чем iPhone Xr.

Конструкция смартфона не изменилась, передняя и задняя панель сделаны из стекла, а рамка из анодированного алюминия. По факту, это старая модель, но в новой оболочке и с немного улучшеными характеристками. В iPhone 11 обновили динамики, теперь они будут поддерживают Dolby Atmos.

В телефонах будет возможность сделать широкоугольные снимки. Теперь пользователи iPhone 11 смогут сделать портреты животных. Также в камере iPhone 11 появится ночной режим. Камера будет снимать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду.

Фронтальная камера будет 12-мегапиксельная с большим углом обзора. Также она сможет снимать замедленное видео - slofies.

Еще в новых iPhone будет улучшена защиты от воды и пыли: их можно погружать в воду на глубину до 2 метров на 30 минут (лучше поверить на слово).

iPhone 11 - смотреть онлайн на новинку, купить вы ее не сможете еще долго:

Новый айфоны грязи не боятся:

Заказать iPhone 11 можно уже сегодня, но отправят только 20 сентября 2019. В общем, ожидается ажиотаж.

Цены все указаны - в Америке, в Украине все будет существенно дороже.