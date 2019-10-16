Premiata – качественная итальянская обувь, проверенная временем
Premiata однозначно не может называться молодым и неопытным брендом. Это действительно марка с большой вековой историей. Невероятно, но её существование началось ещё в 1885 году.
Тогда семья Мацца из Италии решила открыть собственную обувную мастерскую. Что же из этого вышло, расскажем детально далее
Высокое качество создаваемых изделий стало привлекать клиентов. Наццарено Мацца – владелец лавки, быстро стал уважаемым и известным человеком в Италии. Всё это позволило небольшой мастерской перерасти в масштабное производство. И даже спустя столько лет, на фабрике по-особенному относятся к традициям ручной работы.
Активно поступали заказы из различных модных домов, благодаря которым им удалось сформировать особенное видение актуальных моделей обуви. В 1960 году внук основателя представил новую марку Endless. И уже на её основе, его сын Грациано Мацца создает бренд Premiata в 1991 году. Он стал выпускать стильные, качественные и современные пары. Сегодня он занимается созданием коллекций для мужчин и женщин. Именно благодаря стараниям Грациано, семейное дело семьи не только существует, но и активно процветает.
Основу его работы составляют ключевые принципы, которые разработал ещё Наццарено Мацца. Это особое отношение ко всему, что составляет работу дизайнера обуви. Уникальный дизайн объединяется с самыми революционными разработками в этой области.
Интересно, что именно мастера компании Premiata создали оксфорды без шнурков. Они в первые были представлены в 1999 году. Благодаря творческим поискам Грациано, эта модель избавилась от «оков» и завоевала весь мир. К слову, со временем, её активно стали использовать в своих коллекциях другие марки. Следующей разработкой итальянской марки стали лакированные ботинки. Материал был настолько глянцевым, что в нем можно было увидеть своё отражение. Помимо сезонных коллекций, марка занимается созданием лимитированных линий. К примеру, в 2016 году была презентована линейка обуви в честь Захи Хадид. Скошенная оригинальная танкетка обуви была прямой отсылкой к дизайну комплекса Wangjing Soho в Пекине и фасаду административного сооружения Pierresvives в Монпелье.
Что выделяет бренд Premiata среди других марок:
- • Особая тонкая выделка кожи. • Мягкие, невероятные удобные пары. • Высокая прочность и износоустойчивость изделий. • Стильные комбинации и эксперименты в каждой модели. • Сохранение традиций и использование новаторских решений.
Кроссовки Premiata: спорт, стиль и высокое качество
С 1996 года итальянский бренд открывает новое направление и начинает заниматься выпуском кроссовок Premiata. Это обозначило новый этап в развитии бренда. В спортивных парах сочетаются наилучшие спортивные характеристики и особый итальянский вкус. Современный дизайн и минимализм, граничат в моделях с неукротимой экспрессией. Представлено широкое разнообразие оттенков, видов материалов и декорирующих элементов. Мастера компании не прекращают поиски новых стильных решений.
Популярные модели кроссовок Premiata:
- Premiata Lucy можно увидеть в различных вариациях. Пары для мужчин и женщин сочетают в себе качественную кожу, нейлон и замшу. Здесь преобладают оттенки желтого, синего и черного. Изюминкой моделей является использование различных контрастных деталей. Такие решения однозначно порадуют любителей экстравагантных решений.
- Premiata Mick создают из телячьей кожи. Они смотрятся невероятно стильно и эксцентрично. Цветовая палитра позволяет остановить свой выбор на броской или более сдержанной модели. Отличительная особенность – резиновая подошва и цепкий протектор.
- Premiata Mattew имеют характерный спортивный стиль. Верх выполнен из прочного нейлона. Несколько завышенная резиновая подошва оформлена оригинальным брендовым декором. Силуэт этой спортивной обуви универсален для любого лука.
- Premiata Eric создана на основе беговых изделий ретро эпохи. Отделка выполнена из свиной кожи, используется сдержанная цветовая палитра. Каждая пара олицетворяет тягу к необычным комбинациям материалов и использованию новейших технологий.
Основные коллекции Premiata
- Uomo – сюда относиться классическая мужская обувь. Ботинки, туфли олицетворяют идеальное итальянское качество и элегантность. Отдельно стоит отметить лоферы в ярких оттенках в стиле casual.
- Donna – включает в себя женскую обувь. Туфли, сапоги, лоферы порадуют каждую представительницу прекрасного пола. В коллекциях представлены пары как на устойчивом каблуке, так и на высоких шпильках. Цветовая гамма – безгранична и разнообразна: от черной классики до невероятных оттенков синего металлика и жемчужно-розового.
- PR-1 – представляет обувь в стиле casual, которая идеально подойдет для ежедневной носки или прогулок вместе с друзьями.
- White – считается одним из самых известных направлений марки. В него входят ультрамодные пары, которые станут идеальным решением для активного времяпровождения. Эта коллекция – прямое отображение особой философии бренда. Всё потому, что белый цвет дизайнеры признают как начало всего прекрасного и творчества в целом.
Premiata также занимается созданием спортивной обуви. В этих мужских и женских кроссовках можно уверенно заниматься физическими нагрузками, путешествовать или просто гулять. Анатомически правильно созданные модели защищают стопы от травматизма. Используются нестандартные цветовые решения и смелый декор (шипы и заклепки).
Premiata – один из лидеров итальянского обувного рынка, который сквозь века подтвердил свою безупречную репутацию.
Фото взяты с оф.сайта - https://www.premiata.it/.