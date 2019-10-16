Premiata – качественная итальянская обувь, проверенная временем

Стильная обувь от Premiata всегда порадует своих владельцев

Premiata однозначно не может называться молодым и неопытным брендом. Это действительно марка с большой вековой историей. Невероятно, но её существование началось ещё в 1885 году.

Тогда семья Мацца из Италии решила открыть собственную обувную мастерскую. Что же из этого вышло, расскажем детально далее

Высокое качество создаваемых изделий стало привлекать клиентов. Наццарено Мацца – владелец лавки, быстро стал уважаемым и известным человеком в Италии. Всё это позволило небольшой мастерской перерасти в масштабное производство. И даже спустя столько лет, на фабрике по-особенному относятся к традициям ручной работы.

Активно поступали заказы из различных модных домов, благодаря которым им удалось сформировать особенное видение актуальных моделей обуви. В 1960 году внук основателя представил новую марку Endless. И уже на её основе, его сын Грациано Мацца создает бренд Premiata в 1991 году. Он стал выпускать стильные, качественные и современные пары. Сегодня он занимается созданием коллекций для мужчин и женщин. Именно благодаря стараниям Грациано, семейное дело семьи не только существует, но и активно процветает.

Основу его работы составляют ключевые принципы, которые разработал ещё Наццарено Мацца. Это особое отношение ко всему, что составляет работу дизайнера обуви. Уникальный дизайн объединяется с самыми революционными разработками в этой области.

Интересно, что именно мастера компании Premiata создали оксфорды без шнурков. Они в первые были представлены в 1999 году. Благодаря творческим поискам Грациано, эта модель избавилась от «оков» и завоевала весь мир. К слову, со временем, её активно стали использовать в своих коллекциях другие марки. Следующей разработкой итальянской марки стали лакированные ботинки. Материал был настолько глянцевым, что в нем можно было увидеть своё отражение. Помимо сезонных коллекций, марка занимается созданием лимитированных линий. К примеру, в 2016 году была презентована линейка обуви в честь Захи Хадид. Скошенная оригинальная танкетка обуви была прямой отсылкой к дизайну комплекса Wangjing Soho в Пекине и фасаду административного сооружения Pierresvives в Монпелье.

Что выделяет бренд Premiata среди других марок:

• Особая тонкая выделка кожи. • Мягкие, невероятные удобные пары. • Высокая прочность и износоустойчивость изделий. • Стильные комбинации и эксперименты в каждой модели. • Сохранение традиций и использование новаторских решений.

Кроссовки Premiata: спорт, стиль и высокое качество

С 1996 года итальянский бренд открывает новое направление и начинает заниматься выпуском кроссовок Premiata. Это обозначило новый этап в развитии бренда. В спортивных парах сочетаются наилучшие спортивные характеристики и особый итальянский вкус. Современный дизайн и минимализм, граничат в моделях с неукротимой экспрессией. Представлено широкое разнообразие оттенков, видов материалов и декорирующих элементов. Мастера компании не прекращают поиски новых стильных решений.

Популярные модели кроссовок Premiata:

Premiata Lucy можно увидеть в различных вариациях. Пары для мужчин и женщин сочетают в себе качественную кожу, нейлон и замшу. Здесь преобладают оттенки желтого, синего и черного. Изюминкой моделей является использование различных контрастных деталей. Такие решения однозначно порадуют любителей экстравагантных решений.

Premiata Mick создают из телячьей кожи. Они смотрятся невероятно стильно и эксцентрично. Цветовая палитра позволяет остановить свой выбор на броской или более сдержанной модели. Отличительная особенность – резиновая подошва и цепкий протектор.

Premiata Mattew имеют характерный спортивный стиль. Верх выполнен из прочного нейлона. Несколько завышенная резиновая подошва оформлена оригинальным брендовым декором. Силуэт этой спортивной обуви универсален для любого лука.

Premiata Eric создана на основе беговых изделий ретро эпохи. Отделка выполнена из свиной кожи, используется сдержанная цветовая палитра. Каждая пара олицетворяет тягу к необычным комбинациям материалов и использованию новейших технологий.

Основные коллекции Premiata

Uomo – сюда относиться классическая мужская обувь. Ботинки, туфли олицетворяют идеальное итальянское качество и элегантность. Отдельно стоит отметить лоферы в ярких оттенках в стиле casual.

Donna – включает в себя женскую обувь. Туфли, сапоги, лоферы порадуют каждую представительницу прекрасного пола. В коллекциях представлены пары как на устойчивом каблуке, так и на высоких шпильках. Цветовая гамма – безгранична и разнообразна: от черной классики до невероятных оттенков синего металлика и жемчужно-розового.

PR-1 – представляет обувь в стиле casual, которая идеально подойдет для ежедневной носки или прогулок вместе с друзьями.

White – считается одним из самых известных направлений марки. В него входят ультрамодные пары, которые станут идеальным решением для активного времяпровождения. Эта коллекция – прямое отображение особой философии бренда. Всё потому, что белый цвет дизайнеры признают как начало всего прекрасного и творчества в целом.

Premiata также занимается созданием спортивной обуви. В этих мужских и женских кроссовках можно уверенно заниматься физическими нагрузками, путешествовать или просто гулять. Анатомически правильно созданные модели защищают стопы от травматизма. Используются нестандартные цветовые решения и смелый декор (шипы и заклепки).

Premiata – один из лидеров итальянского обувного рынка, который сквозь века подтвердил свою безупречную репутацию.

Фото взяты с оф.сайта - https://www.premiata.it/.