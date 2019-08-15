Россия готова отдать Японии часть Курил

Русские что-то задумали с Курильскими островами

В ходе многолетнего территориального спора между оккупировавшей Курильские острова РФ и Японией Кремль все же отдаст земли. Но делать это террористы в ближайшее время не собираются.

В четверг, 15 августа, главарь министерства иностранных дел, а по совместительству и ведомства, ответственного за реализацию кокаина по всему миру, Сергей Лавров попытался в очередной раз прогнуть Токио.

По словам путинского приспешника, Россия готова пойти на компромисс по южнокурильским островам, но только при выполнении Японией определенных условий.

- Москва готова передать острова Хабомаи и Шикотан. Это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор, - отметил Лавров.

Впрочем, совершенно очевидно, что русские хотят просто кинуть Японию, а в случае официального прекращения войны Кремль будет настаивать на том, что территориальные претензии уже не могут обсуждаться. Тем не менее, не исключен и тот факт, что путинские террористы попытаются обменять Хабомаи с Шикотаном на Итуруп и Кунашир.

Как известно, конфликт из-за территорий между странами существует еще с 1956 года. Со времен, когда СССР и Япония подписали декларацию о завершении войны. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, по мнению японской стороны, принадлежат им. Свою точку зрения они аргументируют положением в Трактате о торговле и границах 1855 года. РФ считает, что эти острова по итогам окончания Второй мировой принадлежат им.