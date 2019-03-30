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Алексей Чибисов

Россия vs Нидерланды: Как террористы пытаются слить ответственность за "Боинг"

09:30
Российские террористы пытаются уйти от наказания за сбитый "Боинг" - фото 1
Российские террористы пытаются уйти от наказания за сбитый "Боинг"

Тема отношений между Амежстердамом и Москвой может считаться крайне важной для геополитической обстановки во всем мире. Противостояние обостряется донельзя из-за предстоящего суда над кремлевской верхушкой за сбитый рейс MH17 Малайзийских авиалиний.

С каждым днем шансы Путина выйти сухим из воды уменьшаются, а момент кары приближается.

Поэтому русские задействуют всю свою агентурную сеть, чтобы добиться как минимум лояльного отношения граждан Нидерландов к Кремлю, а также ослабить давление адекватных политиков. Конечной целью, которую ставят шпионам и диверсантам кураторы, является отмена суда в Гааге и соглашение всех стран на участие России в расследовании катастрофы.

Австралия и Нидерланды начали переговоры с русскими по делу MH17

Работают над этим не только дипломаты, купленные правительством страны-агрессора голландские политики но и представители целого ряда общественных организаций. Стоит отметить, что аналогичный пул путинских агентов находится практически в любой стране мира, а Украина ими и вовсе наводнена.

В Нидерландах террористы-сотрудники спецслужб РФ активно работают над созданием у общества антиукраинской позиции. Очерняя нашу страну, Путин автоматически добивается обеления своей.

Кто же работает против Украины в Голландии? Местные люмпены и выходцы из РФ, создавшие кучу общественных организаций. Недавно они все приняли участие в огромном пророссийском ватном шабаше. Организовывали пропагандистскую вечеринку работники неправительственной ОО "Союз COVOR" ("Союз Координационный совет объединенных организаций российских соотечественников в Нидерландах"), которую контролирует "Россотрудничество".

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Верхушка агентурной сети Путина в Нидерландах
В ходе сходняка "Пропаганда в ЕС" в киноклубе Blinibioscoop Роттердаме агенты ВВХ рассуждали о том, как "весь мир мешает хорошим русским", смотрели фильм "Чешские друзья Кремля", и думали, как победить в войне с Западом.

На этом мероприятии, кстати, спецслужбы Нидерландов и срисовали абсолютно всех членов подрывающей нацбезопасность страны ячейки: международную пропагандистку Ольгу Мальчевскую, работника голландско-российского центра Николаса Крафт ван Эрмела, сотрудника Института международных отношений города Клингендаль Тони ван дер Торга, а также "эксперты", которых постоянно пытаются пропихнуть на местное ТВ всех уровней - Олав тен Броек и Наталья Воронцова.

Россия vs Нидерланды: Как террористы пытаются слить ответственность за 'Боинг' - фото 178240

С агентами Кремля в Нидерландах движуют политики и "эксперты"

Первый постоянно получает зарплату от Кремля за пропагандистские антиукраинские акции, а вторая имеет два паспорта и постоянно занимается антиукраинской деятельностью в ряде стран ЕС.

Она выдавала себя за гражданку Украины во время референдума в Нидерландах по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС и говорила, как Киеву "не выгодно идти в сторону Европы".

Офицера ГРУ объявили в розыск из-за крушения MH17

Воронцова - куратор пророссийского лобби в правительстве и околоправительственных кругах Нидерландов. О ее связи с бывшим лидером пророссийской политической силы - Социалистической партии Нидерландов Гарри ван Бомелем голландские правоохранители знают давно. В общем, как обычно: русские шатают забор и занимаются провокациями, но официально об этом не говорят ни наш МИД, ни голландские стражи порядка. А надо бы. Глядишь, и смогли бы проредить ряды шпионов.

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