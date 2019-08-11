Премьер Израиля впервые за 20 лет прилетит в Украину

Нетаньяху проведет переговоры с Зеленским

Беньямин Нетаньяху, который был в Киеве с официальным визитом в далеком 1999-м году, занимая тогда пост премьер-министра, намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским 18 сентября.

Однодневный визит израильского лидера в Киев запланирован на эту дату не просто так.



Именно 18 сентября 1943 года в Бабьем Яру начался третий этап массовых расстрелов евреев нацистами. Будет ли Нетаньяху отчитывать Зеленского за веселый предвыборный концерт-мастеркласс на территории мемориального комплекса депутаткой от "Слуги народа" Людмилой Буймистер, неизвестно. А вот на церемонию поминовения погибших премьер Израиля однозначно приедет.

По официальным данным, глава правительства собирается встретиться с нашим президентом, побывать на траурных мероприятиях, а затем сразу же отбыть в Иерусалим.

Примечательно, что это будет первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.

Напомним, после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины премьер-министр Израиля поздрвалял его по телефону и приглашал посетить его страну.