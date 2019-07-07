Зе команда устроила веселую агитацию в Бабьем Яру (ВИДЕО)

"Слуги народа" не посчитали зашкварным проводить тренинг на месте массовых расстрелов

В субботу, 6 июля, "Слуги народа" и их подчиненные пробили дно как никогда. И, надо отметить, до подобного не опускались ни в одной политической силе за всю историю современной Украины.

С раннего утра в выходной киевляне услышали совершенно нетипичные для Бабьего Яра звуки - веселую музыку и радостный голос зазывальщицы на какой-то развлекательный тренинг.

Как оказалось, дикую дичь замутила кандидат от "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая рвется в Раду под флагом Зе команды по мажоритарному округу №223.

Судя по всему, члены Зе команды просто решили собрать побольше движла в выходной, когда жители ближайших домов выходят погулять в парк с детьми.

Только вот на тот аспект, что Бабий Яр является местом, где немецкие солдаты массово расстреливали евреев, цыган и украинцев, в "Слуге народа" забили - все же важнее агитировать, а не память о сотне тысяч погибших беречь.

Впрочем, с точки зрения юридической, агитпалатку люди Буймистровой поставили не на территории огромного мемориального комплекса, а вплотную к нему, чтобы многочисленные посетители парка могли услышать речи о том, как "нардеп улучшит жизнь в стране". В том же самом сквере, где стояли палатки за мажоритарщицу, проводят официальные мероприятия работники местной райадминистрации. Правда, дальше от всемирно известного места массовых расстрелов.

Смотрите видео развлекательной агитации "Слуги народа" в Бабьем Яру онлайн:

Еврейская община на сие дно от подконтрольной Игорю Коломойскому команды пока не отреагировала.