война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Зе команда устроила веселую агитацию в Бабьем Яру (ВИДЕО)

11:00
"Слуги народа" не посчитали зашкварным проводить тренинг на месте массовых расстрелов - фото 1
"Слуги народа" не посчитали зашкварным проводить тренинг на месте массовых расстрелов

В субботу, 6 июля, "Слуги народа" и их подчиненные пробили дно как никогда. И, надо отметить, до подобного не опускались ни в одной политической силе за всю историю современной Украины.

С раннего утра в выходной киевляне услышали совершенно нетипичные для Бабьего Яра звуки - веселую музыку и радостный голос зазывальщицы на какой-то развлекательный тренинг.

"Слуга народа" подала в суд на ЦИК. Названа причина

Как оказалось, дикую дичь замутила кандидат от "Слуги народа" Людмила Буймистер, которая рвется в Раду под флагом Зе команды по мажоритарному округу №223.

Судя по всему, члены Зе команды просто решили собрать побольше движла в выходной, когда жители ближайших домов выходят погулять в парк с детьми.

Только вот на тот аспект, что Бабий Яр является местом, где немецкие солдаты массово расстреливали евреев, цыган и украинцев, в "Слуге народа" забили - все же важнее агитировать, а не память о сотне тысяч погибших беречь.

Впрочем, с точки зрения юридической, агитпалатку люди Буймистровой поставили не на территории огромного мемориального комплекса, а вплотную к нему, чтобы многочисленные посетители парка могли услышать речи о том, как "нардеп улучшит жизнь в стране". В том же самом сквере, где стояли палатки за мажоритарщицу, проводят официальные мероприятия работники местной райадминистрации. Правда, дальше от всемирно известного места массовых расстрелов.

Смотрите видео развлекательной агитации "Слуги народа" в Бабьем Яру онлайн:

Еврейская община на сие дно от подконтрольной Игорю Коломойскому команды пока не отреагировала.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Холокост убийство расстрел Бабий Яр Владимир Зеленский Сериал Слуга народа Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму - фото 1
Изоляция РФ: ОБСЕ приняла новую резолюцию по Крыму
Вчера, 21:55
Зеленский назначил новых губернаторов. Кто они? - фото 1
Зеленский назначил новых глав ОГА. Кто они?
Вчера, 19:31
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля - фото 1
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля
Вчера, 14:49
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...