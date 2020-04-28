Правозащитники не плюют в песочницу: Венедиктова странно отреагировала на протесты

Активисты недовольны тем, что Венедиктова слила дело Гандзюк

После того, как в понедельник, 27 апреля, правоохранители объявили о преждевременном прекращении расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, хотя в производстве даже не провели всех запланированных следственных действий.

Из-за откровенного слива дела под офисом президента и у дома подконтрольной Зеленскому Ирины Венедиктовой в разгар карантина собрались десятки протестующих.

Как утверждают вышедшие на акцию протеста, завершение расследования абсолютно преждевременно, поскольку все планы предыдущих следователей, которых глава ОГП быстро поснимала с дела после своего назначения, не были выполнены. Активисты группы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?" и вовсе заявили о том, что Венедиктова отмазывает главу Херсонской обладминиситрации Владислава Мангера от ответственности. Последний, кстати, перестал испытывать давление со стороны правоохранителей после смены власти в прошлом году. Как выяснилось, он с помощью подставных фирм влистывал миллионы в "Слугу народа".

А уже после протестной акции Венедиктова написала весьма странный и обтекаемый пост в Facebook. Вместо того, чтобы выступить с весомыми доказательствами вины фигурантов уголовного дела, показать людям результаты работы органов, генпрокурорша просто выступила с обвинениями в адрес активистов.

"Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров, - невесть о чем написала глава ОГП. - Правозащитники - это совсем о другом. Орган досудебного расследования, отреформованная прокуратура и отреформированный суд - это не то, два года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение как должно быть..., но это также неточно".

В общем, называемая подругой убийц Гандзюк генпрокурор просто съехала с темы и рассказала о том, насколько профессионально было слито дело уже отреформированным ею ведомством.

Активісти ініціативи «Хто вбив Катю Гандзюк?» прийшли під будинок, де мешкає генпрокурорка Ірина Венедиктова — вони вимагають її звільнення та пояснень щодо дострокового завершення слідства проти підозрюваних Мангера та Левіна pic.twitter.com/NR9MvpbvsW — hromadske (@HromadskeUA) April 27, 2020

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.