Пандемия коронавируса Карантин в Украине Черкассы Владимир Зеленский война на Донбассе

Правительство решило превратить "Энергоатом" в фермы для майнинга криптовалют (ФОТО)

17:00
Буславец решила запилить криптофермы на базе АЭС - фото 1
Буславец решила запилить криптофермы на базе АЭС

Остановки энергоблоков атомной электростанции по требованию олигарха Ахметова, сворачивание зеленой энергетики, а также искусственное повышение цен на электроэнергию - вот далеко не весь список дичи, которую наше правительство реализовывает на рынке энергетики.

Более того, "реформаторы" решили пойти дальше, и объединить сжигание килоВатт с диджитализацией.

Кінець епохи бідності Ахметова

Так, согласно документу, подписанному исполняющей обязанности министра энергетики Ольгой Буславец, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" должна заняться не только производством электричества, но и его потреблением. Причем растрата должна быть колоссальной.

В отдельном поручении руководству компании и.о. министра требует разработать проекты реализации майнинга криптовалют за счет "избытка созданной АЭС электроэнергии".

Правительство решило превратить 'Энергоатом' в фермы для майнинга криптовалют (ФОТО) - фото 199627

Дебилизм идей сидящих в Кабмине понять невероятно сложно, ведь в условиях реально возможного избытка электроэнергии и в угоду владеющим ТЭЦ олигархам власти начали останавливать энергоблоки АЭС. Уже к 10 мая, по решению Шмыгаля и компании, будут остановлены четыре реактора на разных станциях, а еще на трех снизят мощность. То есть, в ущерб снижению цен на рынке и покупке у НАЭК дешевой энергии, правительство создает искуственные преграды для работы атомной энергетики и покупает дорогущие килоВатты у других предприятий. Но "избыток" при этом планируют запустить на майнинг криптовалют. Которые Украиной, в целом, не признаны.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
АЭС Ольга Буславец Министерство энергетики и угольной промышленности Кабмин Денис Шмыгаль Новости
Цензор.НЕТ
powered by lun.ua
Другое на тему
Кабмин продлит карантин после 22 мая: Раскрыты детали - фото 1
Кабмин продлит карантин после 22 мая: Раскрыты детали
13:26
Пандемия COVID-19 в Украине пошла на спад – МОЗУ - фото 1
Пандемия COVID-19 в Украине пошла на спад – МОЗУ
10:15
Цукерберг будет платить налоги в Украине - фото 1
Facebook и Viber согласны платить налоги в Украине
Вчера, 18:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
03 мая, 20:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
26 апреля, 17:00
Почему произошел взрыв на ЧАЭС? - фото 1
Почему произошла авария на ЧАЭС: Простые ответы на сложные вопросы
26 апреля, 11:04