Правительство решило превратить "Энергоатом" в фермы для майнинга криптовалют (ФОТО)

Буславец решила запилить криптофермы на базе АЭС

Остановки энергоблоков атомной электростанции по требованию олигарха Ахметова, сворачивание зеленой энергетики, а также искусственное повышение цен на электроэнергию - вот далеко не весь список дичи, которую наше правительство реализовывает на рынке энергетики.

Более того, "реформаторы" решили пойти дальше, и объединить сжигание килоВатт с диджитализацией.

Так, согласно документу, подписанному исполняющей обязанности министра энергетики Ольгой Буславец, Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" должна заняться не только производством электричества, но и его потреблением. Причем растрата должна быть колоссальной.

В отдельном поручении руководству компании и.о. министра требует разработать проекты реализации майнинга криптовалют за счет "избытка созданной АЭС электроэнергии".

Дебилизм идей сидящих в Кабмине понять невероятно сложно, ведь в условиях реально возможного избытка электроэнергии и в угоду владеющим ТЭЦ олигархам власти начали останавливать энергоблоки АЭС. Уже к 10 мая, по решению Шмыгаля и компании, будут остановлены четыре реактора на разных станциях, а еще на трех снизят мощность. То есть, в ущерб снижению цен на рынке и покупке у НАЭК дешевой энергии, правительство создает искуственные преграды для работы атомной энергетики и покупает дорогущие килоВатты у других предприятий. Но "избыток" при этом планируют запустить на майнинг криптовалют. Которые Украиной, в целом, не признаны.