Правительство назначило временного министра культуры

Светлана Фоменко будет возглавлять минкульт до определения нового министра

Во вторник, 10 марта, во время заседания Кабмина, Денис Шмыгаль и его соратники приняли решение посадить в кресло и.о. главы минкульта Светлану Фоменко. С ее помощью нынешние топы Зе команды намерены заткнуть дыру в руководстве ведомством до тех пор, пока не будет найден постоянный министр.

Ранее временно исполняющая обязанности главы минкульта была первым заместителем того же ведомства до его реорганизации из "Министерства культуры, молодежи и спорта".

С 2004 по 2006 год Светлана Фоменко занимала должность советника генерального директора Генеральной дирекции Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представителей, а уже в 2008-м ее назначили начотдела международного сотрудничества и европейской интеграции управления международных связей аппарата КГГА.

Перед началом Революции достоинства чиновница стала главой урпвления международного сотрудничества Министерства культуры Украины, а уже по завершению Евромайдана - заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции. Пробыла на этой должности она всего год. В 15-м она стала помощником-консультантом народного депутата Украины Еленского.

Вппрочем, помогать парламентарию Фоменко долго не смогла и уже в апреле 2016-го она снова вернулась на кресло в минкульт, в должности первого зама.

При реорганизации Зе команды министерства культуры и министерства молодежи и спорта в единое ведомство чиновница сохранила место в роли заместителя Бородянского, но когда власти приняли решение откатить свои дебаги, вернуть минкульт как отдельный институт и выкинуть зашкварившегося министра на рынок труда, бессменную работницу ведомства сделали и.о.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В тот же день нардепы проголосовали за назначение нового состава Кабмина.