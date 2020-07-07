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Правильная входная дверь=безопасность всего жилья

11:20
Правильная входная дверь=безопасность всего жилья - фото 1

Последние годы происходит множество краж. Чтобы обезопасить свое жилье необходимо выбирать правильную входную дверь. Консультанты сети салонов Holz рассказывают по каким критериям необходимо выбирать дверь.

Размер

Входная уличная дверь зачастую – это распашная конструкция, которая открывается наружу. Такой вариант самый надежный и безопасный. Открывание двери наружу экономит полезное пространство. Плюс такую дверь невозможно выбить со стороны улицы.

Классическое решение – одностворчатая дверь в квартиру. Если размер проема позволяет, можно купить полуторастворчатые двери – одно их полотно полноценное, второе – в виде узкой планки, которая открывает только при необходимости.

Что касается размеров, сегодня используют метрическую систему. При входе в квартиру проем должен быть не менее 910 мм. С учетом толщины коробки и всех зазоров получаем стандартный размер полотна – 2040×825 мм. Модели из усиленного металла имеют увеличенный размер – 2050×860-960 мм, а двустворчатые – 2000-2059×1600 мм.

Правильная входная дверь=безопасность всего жилья - фото 202374

Если проем нестандартных размеров, на сайте Holz можно выполнить полотно по индивидуальному заказу.

Конструкция

Коробка – основа любого полотна. Популярное решение – монолитная рама из профильных труб. Рама не должна быть сварена из отдельных отрезков или уголков. Полотно должно быть цельным и монолитным. Сварные швы – самые уязвимые участки конструкции. Они первыми уступают под напором злоумышленников.

Наиболее прочные – двери из листовой стали толщиной от 2 мм и выше. Для производства используют сталь двух типов:

  • Горячекатаная. Чувствительна к коррозии, отличается бюджетной ценой;
  • Холоднокатаная. Устойчива к износу, стоит дороже.

Замки

Без замкового механизма даже самая прочная стальная дверь окажется бесполезной. Замки выпускают разных видов в зависимости от установки и механизма запирания:

  • Сувальдные – самый надежный механизм. В конструкции замка 6 и более пластин, которые при стыковке друг с другом запирают дверь. Характерная особенность замка – узкая замочная скважина и наличие борозд, что исключает вскрытие отмычкой. Сувальдный замок устоит перед взломщиками, не боится выбивания и высверливания.
  • Цилиндровые запирают дверь при выстраивании внутренних цилиндров. Вскрыть такой замок отмычкой сложно – даже опытному вору придется потратить немало времени. Цилиндровые замки зачастую высверливают или выбивают. Поэтому внутренний механизм нужно дополнительно защищать бронированными накладками по периметру замка.
  • Ригельные — редко используется как основной запирающий механизм, так как его можно легко вскрыть отмычкой. Ригельный механизм имеет смысл устанавливать только как дополнительную защиту к основному замку.

Специалисты рекомендуют устанавливать несколько замковых механизмов в тандеме.

Ребра жесткости

Ребра устанавливают по периметру полотна – в продольном, поперечном направлении или комбинируют два сразу. Каждый вид ребер обеспечивает защиту определенной области полотна. Участки, где расположены ребра, невозможно продавить или сжать.

В наружной двери должно быть как минимум 2 горизонтальных и 2 вертикальных ребра жесткости.

Внешний вид

Для придания двери эстетичного вида используют разные варианты отделки:

  • Молотковая покраска – не чувствительна к перепадам влажности, не боится внешних повреждений. Существенный минус – непривлекательный вид.
  • Штампованные — не выдерживает повреждений, в области деформации может образоваться коррозия, поэтому такая отделка недолговечна. Штампованные двери можно устанавливать только в квартирах и лучше в качестве второй входной двери.
  • МДФ и пленка Vinorit — самый надежный вариант отделки входных уличных дверей. МДФ обеспечивает привлекательный внешний вид, а пленка защищает поверхность от атмосферных осадков, ударов и ультрафиолета.
  • Натуральное дерево — применяют для отделки входных дверей домов и квартир. Древесина от влаги защищена специальной грунтовкой. Дерево отлично противостоит ударам и царапинам.
  • Правильная входная дверь=безопасность всего жилья - фото 202375

Эти пять критериев помогут правильно подобрать входные двери. Но чтобы самостоятельный выбор не принес сюрпризов, лучше воспользоваться помощью профессионалов. Консультанты магазина Holz ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором.

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  • г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 2-А; ул. Кольцевая дорога, 110; ул. Кольцевая дорога, 22А.
  • г. Днепр, ул. Набережная Победы, 42ц.
  • г. Одесса, ул. Академика Вильямса, 1-В.
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