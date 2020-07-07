Правильная входная дверь=безопасность всего жилья

Последние годы происходит множество краж. Чтобы обезопасить свое жилье необходимо выбирать правильную входную дверь. Консультанты сети салонов Holz рассказывают по каким критериям необходимо выбирать дверь.

Размер

Входная уличная дверь зачастую – это распашная конструкция, которая открывается наружу. Такой вариант самый надежный и безопасный. Открывание двери наружу экономит полезное пространство. Плюс такую дверь невозможно выбить со стороны улицы.

Классическое решение – одностворчатая дверь в квартиру. Если размер проема позволяет, можно купить полуторастворчатые двери – одно их полотно полноценное, второе – в виде узкой планки, которая открывает только при необходимости.

Что касается размеров, сегодня используют метрическую систему. При входе в квартиру проем должен быть не менее 910 мм. С учетом толщины коробки и всех зазоров получаем стандартный размер полотна – 2040×825 мм. Модели из усиленного металла имеют увеличенный размер – 2050×860-960 мм, а двустворчатые – 2000-2059×1600 мм.

Если проем нестандартных размеров, на сайте Holz можно выполнить полотно по индивидуальному заказу.

Конструкция

Коробка – основа любого полотна. Популярное решение – монолитная рама из профильных труб. Рама не должна быть сварена из отдельных отрезков или уголков. Полотно должно быть цельным и монолитным. Сварные швы – самые уязвимые участки конструкции. Они первыми уступают под напором злоумышленников.

Наиболее прочные – двери из листовой стали толщиной от 2 мм и выше. Для производства используют сталь двух типов:

Горячекатаная. Чувствительна к коррозии, отличается бюджетной ценой;

Холоднокатаная. Устойчива к износу, стоит дороже.

Замки

Без замкового механизма даже самая прочная стальная дверь окажется бесполезной. Замки выпускают разных видов в зависимости от установки и механизма запирания:

Сувальдные – самый надежный механизм. В конструкции замка 6 и более пластин, которые при стыковке друг с другом запирают дверь. Характерная особенность замка – узкая замочная скважина и наличие борозд, что исключает вскрытие отмычкой. Сувальдный замок устоит перед взломщиками, не боится выбивания и высверливания.

Цилиндровые запирают дверь при выстраивании внутренних цилиндров. Вскрыть такой замок отмычкой сложно – даже опытному вору придется потратить немало времени. Цилиндровые замки зачастую высверливают или выбивают. Поэтому внутренний механизм нужно дополнительно защищать бронированными накладками по периметру замка.

Ригельные — редко используется как основной запирающий механизм, так как его можно легко вскрыть отмычкой. Ригельный механизм имеет смысл устанавливать только как дополнительную защиту к основному замку.

Специалисты рекомендуют устанавливать несколько замковых механизмов в тандеме.

Ребра жесткости

Ребра устанавливают по периметру полотна – в продольном, поперечном направлении или комбинируют два сразу. Каждый вид ребер обеспечивает защиту определенной области полотна. Участки, где расположены ребра, невозможно продавить или сжать.

В наружной двери должно быть как минимум 2 горизонтальных и 2 вертикальных ребра жесткости.

Внешний вид

Для придания двери эстетичного вида используют разные варианты отделки:

Молотковая покраска – не чувствительна к перепадам влажности, не боится внешних повреждений. Существенный минус – непривлекательный вид.

Штампованные — не выдерживает повреждений, в области деформации может образоваться коррозия, поэтому такая отделка недолговечна. Штампованные двери можно устанавливать только в квартирах и лучше в качестве второй входной двери.

МДФ и пленка Vinorit — самый надежный вариант отделки входных уличных дверей. МДФ обеспечивает привлекательный внешний вид, а пленка защищает поверхность от атмосферных осадков, ударов и ультрафиолета.

Натуральное дерево — применяют для отделки входных дверей домов и квартир. Древесина от влаги защищена специальной грунтовкой. Дерево отлично противостоит ударам и царапинам.



Эти пять критериев помогут правильно подобрать входные двери. Но чтобы самостоятельный выбор не принес сюрпризов, лучше воспользоваться помощью профессионалов. Консультанты магазина Holz ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором.

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