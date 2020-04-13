Пожар в Чернобыле охватил Припять: Власти уверяют, что огонь не так опасен

Огонь уже в Припяти

Ситуация в Чернобыльской зоне крайне сложная - пожар не унимается и захватывает новые участки. Власти уверяют, что все под контролем, однако особого доверия к таким заявлениям нет.

Пожары в Чернобыльской зоне не стихают вторую неделю - территория, находящаяся под властью огня, постоянно расширяется. В понедельник, пожары добрались до мертвого города - Припяти. Соцсети наводнили фото и видео с места событий, которые, мягко говоря, не радуют.

По последним сообщениям, пожар подбирается к так называемому “рыжему лесу” и хранилищам отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) . Что может привести к катастрофе национального масштаба.

Карта пожара в Чернобыле от бьющих в набат Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров

Пожар вблизи ЧАЭС

При этом власти пытаются успокоить панику. Так, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, отвечающий в ведомстве Авакова за пиар все сложные вопросы, заявил, что огонь к радиоактивным хранилищам не доберется.

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", - рассказал Геращенко.

По его словам, вокруг "Подлесного" был вырублен лес во избежание угрозы пожара. Геращенко уточнил, что до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону "Подлесного", сегодня утром.

Так это или нет - вскоре станет ясно. Возможно, поможет пожарным и небесная канцелярия - сегодня ночью, наконец, ожидается дождь.