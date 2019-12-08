Пожар в Одессе: спасатели нашли еще два тела, количество жертв увеличилось до 10

Спасатели нашли тела двоих жертв пожара в Одессе

Бойцы ГСЧС продолжают работать на месте жуткого ЧП в центре Одессы, где 4 декабря произошел масштабный пожар в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Институте морской биологии НАН Украины.

Как утверждают спасатели, сегодня утром под завалами нашли тела еще двоих людей, которые погибли в тот роковой день.

Всего же количество жертв в данный момент выросло до 10 человек. При этом личности половины погибших идентифицировать пока не удалось.

Под завалами до сих пор могут находиться числящиеся пропавшими без вести люди. Правда, шансов на выживание у них практически нет.

- Ситуация с конструкциями здания крайне не стабильная. Существует угроза обрушения внутренней части дома, что значительно усложняет процесс поиска пострадавших, - отметили в управлении ГСЧС Одесской области.

По состоянию на утро 8 декабря список жертв трагедии выглядит так:

Ксения Бабенко - 17-летняя студентка, которая пыталась спастись, выпрыгнув из окна. В больницу ее привезли в состоянии агнонии - через 15 минут после госпитализации девушка умерла.

Спасатель Сергей Шатохин. Умер в больнице 7 декабря. Получил тяжелейшие травмы, когда пытался залезть по лестнице на третий этаж здания для разведки. На него упала выпрыгнувшая из окна девушка.

Марина Коваль. Преподаватель колледжа. Выходила на связь в 7 утра в день пожара. Уже в 14:00 ее телефон был отключен.

Анна Бортюк. Преподавательница, которая выводила учеников из охваченного огнем здания.

Кирилл Трофимчук. 16-летний студент, находившийся во время пожара на пятом этаже здания. Не сумев эвакуироваться, молодой человек позвонил близким и сказал, что задыхается.

Напомним, по предварительным данным, причиной пожара в здании оказался неисправно работающий удлиннитель на третьем этаже.

Из-за ЧП 5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.По факту возгорания открыто уголовное дело по части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Воскресенье, 8 декабря, объявлено в стране днем траура.