война на Донбассе ПАСЕ Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Потапа застали с "неизвестной" брюнеткой - ФОТО

18:18
Потапа застали с "неизвестной" брюнеткой - ФОТО - фото 1
Потапа застали с "неизвестной" брюнеткой - ФОТО

Не так давно Потап оформил свои отношения с Настей Каменских. Однако в сети появился странный снимок….

Потап ярко отгулял свадьбу с Каменских

Компрометирующее фото выложил сам певец.

"Miss u babe (с англ "Скучаю по тебе, малышка" – прим. ред)", - написал он в Instagram.

Потапа застали с 'неизвестной' брюнеткой - ФОТО - фото 183852

Многие пользователи засомневались, Каменских ли это. Позже в незнакомке все же признали любовь Потапа.

Потапа застали с 'неизвестной' брюнеткой - ФОТО - фото 183853

А вот Виктор Павлик и вправду ушел от жены. И почти этого не скрывает. По словам новой пассии певца, он не спешит афишировать свои отношения.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов".

Больше о счастливой паре читайте здесь.

По словам пассии певца, Павлик не спешит афишировать свои отношения.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов".


https://beztabu.net/shoubiz_t7103
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Потап Настя Каменских Киев измена Шоубиз Звезды
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский назначил новых губернаторов. Кто они? - фото 1
Зеленский назначил новых глав ОГА. Кто они?
19:31
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля - фото 1
Тучка ты моя: Зеленский ярко отстебал тролля
14:49
Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру - фото 1
Вятрович пожаловался на Кернеса. В прокуратуру
13:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
30 июня, 17:10
Украина, июнь 1941-го - фото 1
Почему 22 июня 1941 года не стоит превращать в сакральную дату
22 июня, 11:45
Загрузка...