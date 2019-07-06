Потапа застали с "неизвестной" брюнеткой - ФОТО

Потапа застали с "неизвестной" брюнеткой - ФОТО

Не так давно Потап оформил свои отношения с Настей Каменских. Однако в сети появился странный снимок….

Компрометирующее фото выложил сам певец.

"Miss u babe (с англ "Скучаю по тебе, малышка" – прим. ред)", - написал он в Instagram.

Многие пользователи засомневались, Каменских ли это. Позже в незнакомке все же признали любовь Потапа.

А вот Виктор Павлик и вправду ушел от жены. И почти этого не скрывает. По словам новой пассии певца, он не спешит афишировать свои отношения.

"Уверен, что никто не воспримет это нормально. Что любой журналист попытается найти в этом что-то плохое: разницу в возрасте, развод с женой, болезнь сына... И он говорит: "У меня просто нет сил кому-то что-то доказывать, объяснять, как я тебя люблю. Это мое личное". Поэтому открываться сам он пока не готов".

Больше о счастливой паре читайте здесь.