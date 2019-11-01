"Пососут": кнопкодавящий нардеп от "Слуги народа" спалился на скандальной переписке ВИДЕО

Сергей Литвиненко не прячет экран своего смартфона

Зашквары парламентариев от пропрезидентской партии случаются столь регулярно, что даже сложно поверить в то, что такое вообще возможно. Крошечный мозг, судя по всему, не дает им сделать простейший вывод о том, что любую их переписку в зале ВР могут заснять журналисты.

После переписок Радуцкого, общения с проститутками Яременко и прочих скандалов "слуги народа" по-прежнему продолжают открыто использовать мессенджеры на своих рабочих местах.

При этом даже тематику переписок никто не фильтрует, поэтому общественность регулярно читает о самых низменных желаниях власть имущих.

Очередным фигурантом скандала стал Сергей Литвиненко, которому в Зе команде доверили место в группе по международным связям с США.Ранее попадавшийся на кнопкодавстве парламентарий, переписывался с неизвестным абонентом в Whatsapp о возможных последствиях народных волнений для Владимира Зеленского из-за отступления ВСУ на Донбассе.

Всю переписку зафиксировали на видео и залили в YouTube на канал TVgolosnaroda.

Судя по всему, у народного избранника интересовались, когда новые власти "разберутся с порохоботами", а то "некотрые поговаривают, что Зеленского скоро свергнут".

Литвиненко ответил на это одной фразой: "Пососут".

Закончив переписку, парламентарий к выполнению своих обязанностей решил не приступать, вместо этого начал показывать своим коллегам фоточки своей собаки.

Как известно, адепты Зе команды называют всех противников реформ новой власти порохоботами, даже тех, кто не поддерживает политику и поступки пятого президента Украины. Многочисленные акции протеста против возможного слива национальных интересов чиновники называют "воинствующим меньшинством".