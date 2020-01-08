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Посольство Омана, куда улетел "работать" Зеленский, находится в Москве

10:00
"Рабочий визит" Зеленского в Оман некому было готовить - фото 1
"Рабочий визит" Зеленского в Оман некому было готовить

Визит президента Украины в Оман фактически не мог быть рабочим, как бы в ОПУ не пытались представить полет Зеленского таковым. Как оказалось, между Киевом и Маскатом фактически даже нет никаких дипломатических отношений.

Согласно официальной информации на сайте украинского министерства иностранных дел, посольство Омана в Украине фактически не существует, а его функции выполняет дипломатическое представительство страны в Москве.

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Кроме того, пустует графа, где должен быть указан дипломат Султаната Оман, который занимается вопросами дипломатических отношений с Украиной, а страны вообще никогда не заключали никаких двусторонних соглашений.Посольство Омана, куда улетел 'работать' Зеленский, находится в Москве - фото 193970

Так что вопрос о планировании встреч президента на высшем уровне в рамках подготовки к "рабочему визиту" вызывает еще большее сомнение.

Как известно, 5 января Владимира Зеленского обнаружили в одном из элитных отелей Омана, хотя официальной информации о его полете в эту страну не было никакой. В то же время в Офисе президента постарались сделать вид, что полет главы государства связан с работой, а оплачивал поездку он якобы за свои деньги. Правда, "работать" в Оман вместе с гарантом отправилась вся его семья, включая мать первой леди. При этом по государственным нуждам лидер Зе команды за свой счет никогда не летал, а власти Султаната о визитах официальных лиц Украины не сообщали.

Пока единственным человеком из властей Омана, с которым встречался Зеленский, является министр иностранных дел Юсуф бин Аляви бин Абдалла, поддержавший Иран в конфликте с США.

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Новости Украина
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