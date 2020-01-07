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Луценко опозорился, попытавшись наброситься на Зеленского

11:00
Луценко хотел показаться умнее, чем есть на самом деле - фото 1
Луценко хотел показаться умнее, чем есть на самом деле

Бывший генеральный прокурор и кум Петра Порошенко Юрий Луценко решил высказаться по поводу фейковой "рабочей поездки" президента Зеленского на отдых в Оман, но все пошло не по задуманному плану.

Когда стало известно, что уставший от работы намного сильнее, чем от войны президент не собирается выполнять свои обязанности еще какое-то время, но проведет несколько дней в Омане, не возмутились поступком Зеленского только его оголтелые фанаты.

Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края (ФОТО)

Представители же прошлой власти, как и разрозненное патриотическое сообщество, высказывались в соцсетях настолько едко, как только можно было. И получалось абсолютно у всех, кроме Юрия Луценко.

Бывший генпрокурор показал всем, что бывает, когда не обремененные интеллектом люди пытаются корчить из себя умных. В соцсети Facebook экс-глава ГПУ решил подразвалить Зеленского, и написал: "Оман - в списке черных финансовых дыр мира".

Судя по всему, соратник Порошенко имел в виду европейский перечень стран, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма. Правда, немного перепутал географические названия, ведь Омана среди них нет, а есть Йемен.

Впрочем, факап Луценко можно списать и на то, что в него могла вселиться Юлия Мендель, которая не превосходит по интеллекту москита и вечно путает географические названия.

Луценко опозорился, попытавшись наброситься на Зеленского - фото 193930
Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский не собирается работать и улетел в Оман, где поселился в элитной гостинице за четыре тысячи евро в сутки. Сразу после этого в Офисе президента решили представить явно личную поездку лидера Зе команды в виде "рабочей", рассказав о том, что гарант "полетел туда за личные деньги". Правда, по государственным нуждам Зеленский за свой счет никогда не летал, а власти Омана ни о каких рабочих визитах украинского президента не сообщали.
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Юрий Луценко Владимир Зеленский отдых Президент Украины Новости Украина
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