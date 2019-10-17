Послы западных стран раскритиковали судебную реформу Зеленского

Зеленский реформирует суды под себя

Дипломаты из Канады, Германии, Великобритании и послы ЕС написали открытое письмо спикеру ВР Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Андрею Богдану. В документе они указали, что попытка Зе команды изменить судебную систему опасна.

Представители западных стран в обращении к власть имущим подчеркнули, что поддерживают амбициозность Кабмина, но при этом законопроект о реформировании суда не соответствует принципам независимости судебной системы.

Послы говорят, что повторный отбор судей уже реформированного Верховного суда, а также беспочвенное сокращение служителей Фемиды без четкой процедуры и с непонятным термином, подчинение новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия, никак не могут способствовать созданию по-настоящему честно работающей системы.

Чтобы хоть как-то образумить штампующих законопроекты и бездумно принимающих их "Слуг народа", послы предлагают провести встречи с представителями власти.

- Мы также рекомендуем вам сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону нашим общим ценностям, - сказано в обращении. - Нужно выяснить, почему некоторые из наших вопросов по этому законопроекту могут иметь большие риски для реформы.

Как известно, 16 октября, уже после предупреждений Зеленского со стороны европейских политиков о недопустимости принятия закона, нардепы все же приняли во втором чтении документ авторства президента.

236 "слуг народа" проголосовали за очень спорную реформу уже реформированного суда.