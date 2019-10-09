Сами разберемся: Высшая комиссия судей отменила конкурс на 220 должностей в местных судах

Судей будут переводить, но вакансии от этого не закроются

Представители Высшей квалификационной комиссии судей Украины решили отказаться от проведения конкурса на замещение вакантных должностей судей в разных городах страны. Причины этого никто не сообщает.

В среду, 9 октября, в ВККСУ объявили о весьма спорном решении ведомства об отмене конкурсного отбора на сразу 220 должностей судей.

Как утверждают в пресс-службе комиссии, служителей Фемиды просто переведут с одного места работы на другое. Как при этом собираются закрыть вакансии в ВККСУ, если количество сотрудников в общем по Украине при этом не изменится, неизвестно:

- Информируем, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 8 октября 2019 г. отменено проведение объявленного решением Комиссии от 1 августа 2019 г. № 140 / зп-19 конкурса на замещение 220 вакантных должностей судей в местных судах путем перевода судей.

Скорее всего, отменили конкурс из-за возмущения представителей этой зашкварной профессии. 1 августа, когда комиссия объявила о проведении конкурса, на 150 должностей судей в местных общих судах, 20 в хозяйственных судах и 50 в местных административных судах, служители Фемиды начали кричать о дискриминации.

По их словам, получить должности могли только те, кто прошел квалификационное оценивание, занимает должности судей бессрочно или чей срок полномочий истек.