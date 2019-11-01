После скандала с выживанием команды Супрун глава МОЗ решила изгнать всех советников

Скалецкая хочет реформировать штат советников

Назначенная Зе командой министром здравоохранения Зоряна Скалецкая собирается подписать указ о лишении должности всех без исключения своих советников.

Об этом чиновница, которую Михаил Радуцкий называет "своим человеком" заявила в интервью украинской редакции ВВС.

Более того, чтобы госслужащие не восстанавливались через суды, министр решила затеять реформу.

- Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет.

Вместо штата советников в МОЗ теперь будут работать эксперты офиса реформ.

-Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза, - отметила представительница Зе команды.

Пока же в советниках у Скалецкой ходят профессор университета Богомольца Ольга Голубовская, которая во времена Раисы Богатыревой занимала должность главного эксперта-инфекциониста ведомства.

За кроткий срок после возвращения в Минздрав она уже отметилась коррупционным скандалом, когда пыталась пролоббировать закупки нужных лекарств дружественных ей корпораций.

Ещё одним советником Скалецкой значится совладелец фармацевтической компании "ИнтерХим" Александр Чумак. Он должен заниматься разработкой фармполитикм МОЗ, а наличие у чиновника явного конфликта интересов никого не волновало.