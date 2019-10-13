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У Гончарука тайно сделали госсекретарем минздрава человека Богатыревой

11:00
Правительство на закрытом заседании вернуло в минздрав пособницу Богатыревой - фото 1
Правительство на закрытом заседании вернуло в минздрав пособницу Богатыревой

Битва рыгов и некогда отлученных от кормушки политиков за министерство здравоохранения продолжается. Причем шансов зацепиться за место работы у команды министра здорового человека Уляны Супрун нет абсолютно никаких.

Шаг за шагом "слуги народа" расставляют на ключевые посты в минздраве подконтрольных медицинской мафии людей.

Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали

На своей странице в Facebook бывшая министр Уляна Супрун отметила, что Кабмин принял решение уволить Артема Янчука с поста государственного секретаря минздрава.

Сделали это на закрытом заседании правительства.

"Зоряна Скалецкая инициировала вопрос об увольнении ушедшего со среды в декретный отпуск Артема Янчука, а также о возложении его обязанностей на Инну Солодку, - отметила Супрун. - По сути, правительство уволило мужчину, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми, и сделало это без какого-либо предупреждения".

В минздрав новая и.о. госсекретаря пришла лишь несколько недель назад. Раньше она была главой юридического департамента Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В более поздней биографии Солодка может похвастаться работой с председателем юридической службы минздрава Андреем Пивоваровым во времена Богатыревой.

"Так же мы понимаем, что для успешного завершения проведения земельной реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что сейчас там происходит, - это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнившая система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу", - говорил премьер Гончарук о работе госслужбы, где трудилась Солодка.

Теперь же нынешнее правительство перевело "не коррупционершу" в министерство здравоохранения, где активно вычищают настоящих реформаторов, а рыги снова начинают мутить воду с закупками медпрепаратов.

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