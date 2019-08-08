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После с Зеленским СБУ разморозила проект ArcelorMittal на 150 миллионов

14:00
Зеленский разморозил многомиллионный проект "ArcelorMittal Кривой Рог" - фото 1
Зеленский разморозил многомиллионный проект "ArcelorMittal Кривой Рог"

Сотрудники службы безопасности завели уголовное дело против руководства "ArcelorMittal Кривой Рог" после фразы президента о загрязнении окружающей среды. Они же и прикрыли производство, как только Зеленский договорился с топ-менеджерами металлургической компании.

В четверг, 8 августа, в компании, которая принадлежит индийскому мультимиллиардеру Лакшми Митталу, заявили о достижении договоренности с Владимиром Зеленским.

(Не) ручное управление: после заявлений Зеленского СБУ открыла дело против ArcelorMittal

Как оказалось, никакого экоцида не было, а разморозить проект стоимостью 150 миллионов долларов у СБУшников получилось после того, как президент отдал им соответствующий приказ.

Со стороны, надо сказать, это выглядит как прямое управление Зеленским спецслужбой, что не является законным. Впрочем, ответ на вопрос, так ли это на самом деле, должны давать следователи ГБР. Но они слишком заняты расследованием заявлений Портнова против Порошенко.

В "ArcelorMittal Кривой Рог" утверждают, что топ-менеджеры компании в Офисе президента договорились об увеличении инвестиций в сферу защиты окружающей среды, а взамен СБУ должна разморозить инвестиционный проект компании на 150 миллионов долларов, который был заблокирован силовиками.

"ArcelorMittal Кривой Рог" в ближайшие пять лет инвестирует более 1,8 млрд долларов в глобальную модернизацию предприятия, что позволит сократить выбросы в атмосферу на 50-55%, - отметили в холдинге. - Кроме этого, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду по итогам визита главы государства в Кривой Рог 12 июля. План был передан лично президенту во время встречи, он предусматривает уменьшение выбросов в атмосферу на 10-15% в ближайшие несколько месяцев".

Напомним, во время обысков на заводе в Кривом Роге СБУшники забрали документацию и дорогостоящее оборудование, которое никак не могло влиять на выброс вредных веществ в атмосферу.

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Владимир Зеленский Кривой Рог СБУ завод Обыск уголовное дело ГБР Новости
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