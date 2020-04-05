После пандемии: Новый график премьер Disney
Черная вдова - премьера 6 ноября 2020
Студия Disney поделилась новыми датами премьер своих перенесенных из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 блокбастеров.
Из-за пандемии существенно пострадала вся мировая киноиндустрия - поскольку все сидят дома, а кинотеатры закрыты - студии переносят свои премьеры на более позднее время, а самые нетерпеливые - выкладывают релизы прямиком в онлайн.
Однако это не выход для блокбастеров, которые претендую на сборы в сотни миллионов долларов.
График премьер фильмов Disney
- «Мулан» выйдет 24 июля
- «Круиз по джунглям» со Скалой и Эмили Блант — 30 июля
- «Французский диспетчер» Уэса Андерсона — 16 октября
- «Черная вдова» — 6 ноября
- «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом — 11 декабря
- «Вечные» — 12 февраля 2021 года
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 7 мая 2021 года
- «Доктор Стрэндж 2» — 5 ноября 2021 года
- «Тор 4» — 18 февраля 2022 года
- «Черная пантера 2» — 8 мая 2022-го
- «Капитан Марвел 2» — 8 июля 2022-го
- «Индиана Джонс 5» — 29 июля 2022-го
Первым большим релизом после пандемии у Disney будет пиксаровская «Душа», релиз которой по-прежнему намечен на 19 июня 2020.
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