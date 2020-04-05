После пандемии: Новый график премьер Disney

Черная вдова - премьера 6 ноября 2020

Студия Disney поделилась новыми датами премьер своих перенесенных из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 блокбастеров.

Из-за пандемии существенно пострадала вся мировая киноиндустрия - поскольку все сидят дома, а кинотеатры закрыты - студии переносят свои премьеры на более позднее время, а самые нетерпеливые - выкладывают релизы прямиком в онлайн.

Однако это не выход для блокбастеров, которые претендую на сборы в сотни миллионов долларов.

График премьер фильмов Disney

«Мулан» выйдет 24 июля

«Круиз по джунглям» со Скалой и Эмили Блант — 30 июля

«Французский диспетчер» Уэса Андерсона — 16 октября

«Черная вдова» — 6 ноября

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом — 11 декабря

«Вечные» — 12 февраля 2021 года

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — 7 мая 2021 года

«Доктор Стрэндж 2» — 5 ноября 2021 года

«Тор 4» — 18 февраля 2022 года

«Черная пантера 2» — 8 мая 2022-го

«Капитан Марвел 2» — 8 июля 2022-го

«Индиана Джонс 5» — 29 июля 2022-го

Первым большим релизом после пандемии у Disney будет пиксаровская «Душа», релиз которой по-прежнему намечен на 19 июня 2020.