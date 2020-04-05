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После пандемии: Новый график премьер Disney

10:45
Черная вдова - премьера 6 ноября 2020 - фото 1
Черная вдова - премьера 6 ноября 2020

Студия Disney поделилась новыми датами премьер своих перенесенных из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 блокбастеров.

Из-за пандемии существенно пострадала вся мировая киноиндустрия - поскольку все сидят дома, а кинотеатры закрыты - студии переносят свои премьеры на более позднее время, а самые нетерпеливые - выкладывают релизы прямиком в онлайн.

Однако это не выход для блокбастеров, которые претендую на сборы в сотни миллионов долларов.

График премьер фильмов Disney

  • «Мулан» выйдет 24 июля
  • «Круиз по джунглям» со Скалой и Эмили Блант — 30 июля
  • «Французский диспетчер» Уэса Андерсона — 16 октября
  • «Черная вдова» — 6 ноября
  • «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом — 11 декабря
  • «Вечные» — 12 февраля 2021 года
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 7 мая 2021 года
  • «Доктор Стрэндж 2» — 5 ноября 2021 года
  • «Тор 4» — 18 февраля 2022 года
  • «Черная пантера 2» — 8 мая 2022-го
  • «Капитан Марвел 2» — 8 июля 2022-го
  • «Индиана Джонс 5» — 29 июля 2022-го

 

Первым большим релизом после пандемии у Disney будет пиксаровская «Душа», релиз которой по-прежнему намечен на 19 июня 2020.

 

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