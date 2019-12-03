Черная вдова: Дата выхода, актеры и трейлер

Все только начинается

Во вторник, 3 декабря, студия Marvel представила долгожданный трейлер не менее долгожданного сольника о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Также официально подтверждена дата выхода Черной вдовы Marvel - это, как и писали инсайдеры, 1 мая 2020 года. Примечательно, что в Украине фильм стартует на день раньше - в четверг, 30 апреля 2020. Таким образом, украинцы смогут увидеть один из самых ожидаемых фильмов весны следующего года одними из первых в мире.

Трейлер

Двухминутное видео дает нам видение того, каким будет грядущий блокбастер режиссера Кейт Шортлэнд. Продюсер Черной вдовы Марвел - Кевин Файги. Нам во всей красе показывают самого сексуального члена команды Мстителей в исполнении Скарлетт Йоханссон. Также трейлер обращает внимание, что наряды могут меняться не только у человека-паука - это важно и для женщин из команды Мстителей.

Черная вдова 2020 - смотреть трейлер онлайн:

Судя по трейлеру, Красная комнат - копия школы КГБ из шпионского триллера с Дженнифер Лоуренс - "Красный воробей". Драки же - в стиле "Атомной блондинки" с Шарлиз Тэрон. Ну, и вообще - это "женский фильм". Правда, в отличие от тех же новых "Ангелов Чарли" ему не грозит провал.

Черная вдова - перезапуск вселенной Marvel

"Черная вдова" открывает четвертую фазу кинематографической вселенной Marvel, хотя события картины отсылают нас в прошлое. Действие фильма происходит в промежутке между «Первым мстителем: Противостояние» и моментом, когда все Мстители вновь собираются вместе, чтобы помешать лиловому титану-мизантропу Таносу уничтожить Вселенную.

Если вы не смотрели "Мстители: Финал", вам лучше перейти на соседнюю страницу и вернуться к прочтению статью уже после просмотра - только так вы избежите спойлера и не узнаете, что Наташа Романофф ака Черная вдова в этом фильме погибнет, жертвуя собой ради одного из камней бесконечности.

Черная вдова - сюжет фильма

В новом же фильме героиня Скарлетт Йоханссон вновь оживет - нам покажут историю становления Наташи Романофф в качестве Черной вдовы, а также других учениц из школы КГБ - Красной команты: Елену Белову (Флоренс Пью) и Мелину (Рэйчел Вайс).

Ментора советских шпионок - Красного Стража - сыграет популярный Дэвид Харбор из «Очень странных дел», дисишного "Отряда самоубийц" и крайне неудачного перезапуска Хэллбоя.

После развала СССР Наташа Романофф решает порвать с темным прошлым и больше не хочет убивать ради идей коммунизма - она сбегает из "Совка" и пытается начать новую жизнь в Нью-Йорке, однако у мутировавшего КГБ по-прежнему длинные руки - русские посылают к Наташе в Америку убийц - ее бывших подруг.

Скарлетт Йоханссон дебютировала в образе Наташи Романофф в 2010 в фильме Железный человек 2. Таким образом, в время премьеры сольника она справит 10-летний юбилей в качестве участницы киновселенной Marvel.

Черная вдова - актеры и их роли

Скарлетт Йоханссон - Наташа Романофф ака Черная Вдова

Дэвид Харбор - Алексей Шостакоф акак Красный Страж

Флоренс Пью - Елена Белова

Рэйчел Вайс - Мелина Востокофф

Роберт Дауни-младший - Тони Старк (по слухам)

О-Ти Фагбенле - Мэйсон

Оливье Рихтерс - узник ГУЛАГа

Уильям Херт

Рэй Уинстон

Мишель Ли

Иоланда Лайнс

Постер Черной вдовы

Также 3 декабря был представлен минималистический, но стильный постер "Черной вдовы".

Сейчас фильм проходит постпродакшн, премьера же Черной вдовы, напомним, 30 апреля 2019.