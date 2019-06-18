После отъезда еврокомиссара русские засунули украинского моряка в камеру без горячей воды

Террористы отправили Дениса Гриценко в камеру с нечеловеческими условиями

Российские террористы устроили показуху для Дуньи Миятович, комиссара Совета Европы по правам человека, которая отправилась в СИЗО для изучения условий, в которых содержат военнопленных украинских моряков, захваченных 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива.

Впрочем, почти сразу после отъезда чиновницы, Дениса Гриценко, который и пообщался с еврокомиссаром, засунули в нечеловеческие условия содержания.

Об этом во вторник, 18 июня, написал на своей странице в Facebook адвокат украинца Николай Полозов.

По его словам, в камере с улучшеными условиями содержания боец ВМСУ находился почти полтора месяца, а перевели его аккурат перед приездом Дуньи Миятович.

Но как только дипломат уехала, пленного снова перебросили в старый корпус СИЗО, где даже нет горячей воды.

Об этом захваченный в плен террористами рассказал правозащитнику перед следственно-оперативными действиями. А в ходе самого допроса адвокату удалось добиться приобщение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву к делу украинцев.

"Власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка - членов экипажей украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу", вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчёт о выполнении приказа до 25 июня 2019 года. После получения в установленном порядке копии приказа трибунала, его перевода и заверения, нам удалось официально приобщить это решение международного суда к материалам уголовного дела и тем самым известить следствие о существовании этого документа и тех обязательств Российской Федерации, которые в связи с его принятием возникают. Очевидно, следствие и так знало из публикаций МИД РФ о принятии трибуналом приказа, но порядок есть порядок", - подчеркнул Полозов.

Как известно, 25 мая Международный трибунал ООН принял решение о том, что русские должны немедленно и безоговорочно освободить украинских моряков, а также вернуть нашей стране катера и бускир. Тем самым судьи признали, что русские грубо нарушили международное законодательство, а украинские корабли проходили по нейтральной морской зоне. Примечательно, что после решения трибунала автоматически решилась и еще одна проблема: подавший на Порошенко и других деятелей в суд коллаборант Андрей Портнов не будет способен доказать несуществующую вину украинского командования за действия русских.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".