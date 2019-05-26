Русские отказались выполнять решение Международного трубинала

Российские террористы отказываются выпускать украинских моряков

Российские террористы не хотят отпускать незаконно захваченных в плен моряков ВМУ, захваченных в ходе атаки в Керченском проливе. Помимо явного нарушения международного права, путинские власти теперь еще и игнорируют решение трибунала.

Отказ агрессоров от освобождения украинцев из застенок тюрем может привести к очередным санкциям. Правда, русские на всевозможные ограничения плюют, грабя свой народ и подвергая его голоду. Власть имущие же продолжают действовать деструктивно.

Так, в воскресенье, 26 мая, на следующий день после оглашения решения трибунала фейковый "депутат" Госдумы из Крыма Руслан Бальбек рассказал, как Москве начхать на вердикты международных инстанций.

- В МИД России заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием освободить украинских моряков, задержанных в Черном море в прошлом году, не требуется. Там считают, что предусмотренные Конвенцией ООН процедуры разрешения споров не применяются к инциденту в Керченском проливе. Таким образом, арбитраж не имеет юрисдикции рассматривать данный вопрос, - отметил террорист.

Так что путинские утырки будут стоять на своем и удерживать 22 бойцов ВМСУ и двоих сотрудников СБУ в неволе.

Более того, украинских защитников еще и будут судить за "незаконное пересечение границы".

Как известно, вчера Международный трибунал ООН принял решение о том, что русские должны немедленно и безоговорочно освободить украинских моряков, а также вернуть нашей стране катера и бускир. Тем самым судьи признали, что русские грубо нарушили международное законодательство, а украинские корабли проходили по нейтральной морской зоне. Примечательно, что после решения трибунала автоматически решилась и еще одна проблема: подавший на Порошенко и других деятелей в суд коллаборант Андрей Портнов не будет способен доказать несуществующую вину украинского командования за действия русских.

Напомним, 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

28 января стало известно, что раненых украинцев, захваченных русскими в Черном море, перевели из медчасти московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".