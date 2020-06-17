"Порвем на куски!": Суд возьмется за Пояркова из-за Зеленского - ФОТО

"Порвем на куски!": Суд возьмется за Пояркова из-за Зеленского - ФОТО

30 июня Шевченковский районный суд рассмотрит дело об угрозе президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны ведущего "Прямого" Сергея Пояркова.

Об этом говорится в расписании судебных заседаний Фемиды.

В качестве потерпевшей стороны в списке тяжб указан глава государства, ответчика – телеведущий канала Порошенко. Cуть иска: "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматрвиет лишение на свободы на срок до 5 лет.

На новость о тяжбе Сергей Поярков пока никак не отреагировал.

Что было ранее?

В 2019 г. в эфире телеканал "Прямой" ведущий Сергей Поярков пообещал "порвать на куски" президента Украины Владимира Зеленского. В октябре того же года СБУ открыла уголовное производство в отношении работника СМИ. В мае 2020 г. телеведущему вручили обвинительный акт по делу об угрозе жизни главе государства.

Напомним, что…

Поярков не единственный, кто проходит по делу об угрозе жизни президенту. В ноябре 2019 г. нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.