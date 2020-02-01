Портнов может стать нардепом: Так решил суд

Портнов может стать нардепом: Так решил суд

Печерский суд Киева удовлетворил иск Андрея Портнова с требованием признать Украину местом его пребывания в 2014-2019 гг.

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По утверждению Портнова, 22 февраля 2014 г. он выехал за пределы Украины и не мог вернуться в связи с "политическим и безосновательным уголовным преследованием". Пребывая за рубежом, экс-соратник Януковича будто бы сохранил связь с Родиной благодаря работе на адвокатское объединение "Корпоративные технологии".

Упомянутое юрлицо каждые 60 дней продлевало срок служебной командировки Портнова, во время которой в Украине ему начислялась зарплата.

На основании этой информации, экс-соратник Януковича "просил установить факт непрерывного проживания его в Украине последние 5 лет, поскольку от этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Суд счел требования Портнова законными и постановил удовлетворить иск.

Напомним, жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь.