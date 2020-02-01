Владимир Зеленский Brexit Коронавирус из Китая война на Донбассе

Портнов может стать нардепом: Так решил суд

12:00
Портнов может стать нардепом: Так решил суд - фото 1
Портнов может стать нардепом: Так решил суд

Печерский суд Киева удовлетворил иск Андрея Портнова с требованием признать Украину местом его пребывания в 2014-2019 гг.

Портнов пожаловался в Офис Президента. Известно на что

Об этом сообщает "Судебный репортер".

По утверждению Портнова, 22 февраля 2014 г. он выехал за пределы Украины и не мог вернуться в связи с "политическим и безосновательным уголовным преследованием". Пребывая за рубежом, экс-соратник Януковича будто бы сохранил связь с Родиной благодаря работе на адвокатское объединение "Корпоративные технологии".

Упомянутое юрлицо каждые 60 дней продлевало срок служебной командировки Портнова, во время которой в Украине ему начислялась зарплата.

На основании этой информации, экс-соратник Януковича "просил установить факт непрерывного проживания его в Украине последние 5 лет, поскольку от этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом".

Суд счел требования Портнова законными и постановил удовлетворить иск.

Напомним, жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, жертва Пашинского поблагодарила Портнова за помощь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Андрей Портнов нардеп
Судебный репортер
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина готова открыть КПВВ "Золотое" - фото 1
Украина готова открыть КПВВ "Золотое" - заявление
10:19
В ООН считают закон "О медиа" цензурой и давлением на СМИ - фото 1
В ООН призвали Зе-команду отказаться от закона о СМИ
Вчера, 18:00
Потураев готов оставить украинцев без крутых иностранных сервисов - фото 1
"Слуга народа" угрожает заблокировать Netflix в рамках новых законов
Вчера, 14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
Вчера, 20:00
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
Вчера, 11:45
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35