Порошенко за допомогою офшорів скуповував витвори мистецтва

Жадоба фраєра погубила (с) / УНІАН

Пʼятий президент України Петро Порошенко контролював щонайменше 6 офшорних компаній, через які купувалися дорогі італійські меблі для його будинку та витвори мистецтва за десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні міжнародного обʼєднання журналістів-розслідувачів «Центр із дослідження корупції та організованої злочинності» (OCCRP).

За даними розслідувачів, ці компанії мали рахунки в австрійському Raiffeisen Bank International, а їхнім власником був вказаний діловий партнер Порошенка Сергій Зайцев. До того ж журналісти викрили зв’язок ще 11 офшорних компаній, які працюють через Raiffeisen, із бізнес-імперією Порошенка.

У період з 2009 до 2012 року подружжя Порошенків закупило через офшорну компанію Vernon Holdings, що базується на Британських Віргінських островах і бенефіціаром якої є Зайцев, фурнітуру на суму понад $100 тисяч в Італії.

У травні 2012 року, через два місяці після призначення міністром торгівлі та економіки Порошенко купив сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона роботи Сальвадора Далі за $338 500 на аукціоні Sothebyʼs в Нью-Йорку через офшорну компанію Linquist Ltd — її бенефіціарним власником також вказаний Зайцев.

Згідно з документами, які отримав OCCRP, Порошенко мав довіреність цієї компанії. Пізніше вона продала скульптуру одній із українських медіакомпаній Порошенка за $342 500.

У квітні 2013 року вже ексміністр Порошенко купив через компанію Vernon витвори мистецтва на 4,8 млн фунтів стерлінгів (1 857 672 гривні за курсом Нацбанку станом на 4 травня). Серед цих робіт, переважно російських майстрів, — класична картина Іллі Рєпіна «Козаки на Чорному морі».

Пізніше компанія передала Порошенку право власності на цю картину в приміщенні Почесного консульства Сейшельських островів у Києві, консулом тоді був Олег Гладковський — друг і партнер Порошенка.

Нагадаємо, у травні 2020 року ДБР викликало Порошенка на допит у Держбюро розслідувань у справі про контрабанду картин як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Згодом суд заарештував колекцію картин Порошенка

Згодом у пресслужбі «Європейської солідарності» виправдовувались, що адвокати Порошенка вивчають публікацію OCCRP та збираються подавати позов через нібито поширення фейків. Проте, спростувати таємну любов свого господаря до скуповування витворів мистецтва їм буде складно.