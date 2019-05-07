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Порошенко вызвали на допрос в ГПУ. Но он не пришел

07 мая, 09:30
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ - фото 1
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Во вторник, 7 мая, Петра Порошенко ожидают в Генеральной прокуратуре для дачи показаний.

Гонтарева отреагировала на вызов в ГПУ

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на главу управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

По словам следователя, гаранта ждут в 10 часов утра ради дачи показаний по делу преступлений против евромайдановцев.

Помимо этого, президента попросят подписать протокол допроса 2016 года. Почему Порошенко не сделал этого ранее – источник умалчивает.

К сожалению, гарант решил проигрнорировать вызов в ГПУ. Как сообщают следователи, президент так и не почтил их своим вниманием. Наверное, у него нашлись дела поважнее.

Как бы там ни было, но ГПУ намерена снова вызвать Порошенко на допрос.

Напомним, Генеральная прокуратура решила взяться за приближенных действующего гаранта Петра Порошенко.

Тень подозрения пала на экс-главу АП Бориса Ложкина, нынешнего замглавы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

 

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