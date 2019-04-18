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Порошенко выступил перед народом и извинился за провалы (ВИДЕО)

18 апреля, 17:00
Порошенко призвал всех голосовать за Украину - фото 1
Порошенко призвал всех голосовать за Украину

За три дня до выборов президент Украины вышел в прямой эфир и обратился к жителям страны с извинениями и подведением итогов своего первого срока. Речь получилась традиционно мощной , но несколько угрожающей и, конечно же, агитационной.

В четверг, 18 апреля, пока еще главнокомандующий, вероятность победы которого во втором туре крайне мала, записал видеообращение к общественности. Суть записи, транслируемой на странице президента в Facebook, заключается в призыве выбирать сильного лидера, а не политического новичка.

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Начал Порошенко с извинений за то, что ему не удалось сделать.

Среди перечней провалов президент отметил не окончание войны, ключ от которого находится не у украинских властей, а также отсутствие серьезных успехов на антикоррупционном поприще. И здесь уже гаранта, конечно, можно обвинять. Впрочем, Порошенко признал свои тактические промахи и тут же перевел речь на успехи в дипломатии.

- Я уверен, что не ошибся в вопросах государственной стратегии. И наши главные достижения: армия, соглашение об Ассоциации с ЕС, безвиз и международная коалиция в поддержку Украины, и режим санкций, которые ослабляют Россию, - перечислил президент. - Томос, децентрализация, и за это все я хотел бы поблагодарить именно вас.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что за пять лет Путин не достиг ни одной стратегической цели по Украине, хотя пытался атаковать и с фронта, и с тыла.

Но от планов по уничтожению нашей страны, как утверждает гарант, в РФ не отказались. И это, разумеется, правда.

- Первое, что Путин ставит своей целью - добиться немедленного отказа от евроинтеграции и пути в состав НАТО для размывания нашей государственной безопасности. Кремль приложит немало усилий для формирования лояльного для России большинства. А уже сейчас Путин рассчитывате на легкого оппонента, политического новичка, которого легко переиграет и на дипломатическом, и на военном уровнях.

Затронул Порошенко и решение суда по ПриватБанку, назавав авантюру Коломойского угрозой для экономической стабильности.

А для того, чтобы не перечеркнуть достижения, не отменить стремления к евроинтеграции и превращения Украины в малороссию, президент призвал всех прийти на выборы и не думать ни о ком и ни о чем, кроме будущего нашей страны.

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