Порошенко приехал на "чужой" канал и пообещал не продавать его Медведчуку

Не все можно купить за деньги (с) / Петр Порошенко via Facebook

Пятый президент Украины в понедельник, 24 июня, оказался в своеобразном Зазеркалье двоемыслия.

24 июня состоялась встреча журналистов и сотрудников телеканала "Прямой" с номинальным и фактическим владельцем этого ценного медиаресурса.

Встреча была созвана спешно на волне слухов о покупке "Прямого" агентом влияния России Виктором Медведчуком, ранее купившем канал ZIK. На ней присутствовал номинальный владелец "Прямого" Владимир Макеенко, а также фактический - Петр Порошенко.

Информацию о встрече дали у себя в соцсетях известные медиаактивистки Наталья Лигачева и Светлана Остапа, однако на страницах всегда активного Порошенко ничего о встрече нет, почему-то молчит и сопровождавшая бенефициара канала народный депутат Виктория Сюмар.

Порошенко в гостях или дома? / Детектор Медиа

Вместе они развеяли слухи о продаже канала, а сам Макеенко даже пошутил, что если и продаст "Прямой", то только Порошенко.

Постиронии пост от бывших сторонников бывшего президента

Ирония же заключается в том, что у профессиональный депутат Макеенко - всего лишь зиц-председатель канала, а главным бенефициаром его и его информационной политики является как раз Порошенко. А потому ничего пятому президенту продавать Макеенко не в силах, ведь канал "Прямой и без того уже принадлежит Порошенко чуть более, чем полностью.

Отметим, что и ZIK, и "Прямой" принимали активное участие в избирательной кампании Петра Порошенко, первый - отмазывал президента и его окружение, второй - воспевал Порошенко и "мочил" его конкурентов. В июне 2019 "Прямой" покинул его управляющий - Алексей Семенов и вскоре всплыл в медиамперии Медведчука, где теперь будет лепить из ZIK, а также других активов кума Путина еще более мощное орудие русской пропаганды. Кстати, они также были весьма лояльны к президенту Порошенко. Не от того ли, что Медведчук получил от Порошенко иммунитет?

Что же касается опасений журналистов, то они далеко не беспочвенны. И дело не только в угрозах продажи Медведчуку. По информации СМИ, в настоящее время ГБР расследует махинации Порошенко и его окружения с покупкой "Прямого", а это значит, что в ближайшее время канал может быть арестован и не сможет вещать.