Порошенко готовится наградить зашкваренных пограничников

16:23 26 апреля,

Порошенко платит по счетам

Президент Порошенко, дорабатывающий на своем посту последние недели, решил провести это время с пользой. Для себя. И своего окружения.

Как стало известно Без Табу, в ближайшее время состоится "раздача слонов" от имени президента Украины в виде присвоения высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

30 апреля ГПСУ отмечает профессиональный праздник и именно на этот день запланирован указ за подписью президента о присвоении высших воинских званий 6 пограничникам. Оказалось, что за половиной из них тянется долгий след из коррупции и прочих преступлений.

Особое внимание привлекает генерал-майор пограничной службы Александр Пименов (осенью 2018 он еще был полковником), который замешан в громкой афере с возвращением похищенных в Италии чеченской мафией картин (за возвращение артефактов президент Порошенко был отмечен званием почетного гражданина города Верона, которое потом было у него забрано после смены власти в городе Ромео и Джульетты). Теперь Порошенко намерен сделать Пименова генерал-лейтенантом.

У общественности есть вопросы к генералу Пименову

При этом одесские общественники прямо называют Пименова сообщником чеченских мафиози (некто Халид Мусаев), а саму историю с возвращением картин - инсценировкой после сговора похителей и пограничников.

Преступный сговор или блаженное неведение?

Как отмечают активисты-общественники, важной заслугой Пименова является то, что кум главного пограничника страны - Петра Цигикала. Именно этим объсняется карьерный взлет Пименова. Также Пименов курировал со стороны ГПСУ акцию по выдворению Михеила Саакашвили из Украины.

Отметим, что другой изгонятель Саакашвили - Сергей Семочко - за свои старания был возвышен президентом до звания главного контрразвездичка и замглавы СБУ, но был пущен в расход накануне второго тура выборов в надежде, что увольнение коррупционера поможет Порошенко остановить падение рейтинга (не помогло).