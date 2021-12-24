Порошенка хочуть заарештувати, але він зможе вийте на волю за мільярд

Порошенку підготували різдвяний сюрприз / Гетті Іміджес

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

“У прокуратурі погодили клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень”, - говорить джерело Укрінформу в ОГП.

Крім того, у Печерському райсуді столиці відбулося закрите засідання, під час якого слідчий суддя розглянув і погодив клопотання прокуратури про надання дозволу на затримання Порошенка для доправлення до суду, де вже має відбутися обрання йому запобіжного заходу, повідомили Укрінформу в цьому суді.

Експрезиденту Петру Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з ОРДЛО. Наразі Порошенко поспіхом втік з України та перебуває десь у Європі.

Працівники ДБР разом зі співробітниками СБУ розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та фінансування терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

Провадження здійснюється ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) ККУ.

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні уже повідомили про підозру подільникам Порошенка - народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Медведчук і Порошенко є фігурантами записів, з яких стали відомі деталі їх спільного "бізнесу на крові".

Прокуратура клопотала в суді для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень. Водночас суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ексміністр Демчишин наразі перебуває у розшуку.