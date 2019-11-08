Помощник Зеленского тайно катался к Коломойскому (ВИДЕО)

Люди из Зе команды катаются к Коломойскому и другим олигархам / Схеми

Несмотря на попытки команды президента делать вид, что олигарх Игорь Коломойский не причастен к диктовке важных решений, которые власти должны принять для его выгоды, на деле ситуация обстоит совсем не так.

Журналисты проекта "Схемы" зафиксировали тайные покатушки первого помощника Зеленского Сергея Шефира в киевский офис Коломойского.

Ездил чиновник на служебном авто Госуправления делами и исключительно в ночное время.

Так, расследователи-антикоррупционной сняли машину, на которой катается совладелец "Квартала-95" у здания, где расположен офис олигарха вечером 28 октября.

Toyota Camry, на которой катается Шефир, выезжала из паркинга офисного центра.

При этом в комментарии "Схемам" соратник Зеленского пытался прикидываться дурачком и рассказывал, что ездил не к Коломойскому, а другому человеку. При этом встреча "касалась не государственных вопросов, а дел студии "Квартал 95".

В таком случае Шефир просто тратит бюджетные деньги на свои нужды. При этом сам чиновник не скрывает, что общается с Коломойским:

- Он является акционером канала, на который поставляет продукцию студия "Квартал 95". Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные.

Позже Шефир все же перестал отматываться и заявил, что ездил на встречу с олигархом.

А вот Коломойский отмазывался. Мол, встречался Шефир не с ним, а их общение ограничилось приветствием и прощанием.