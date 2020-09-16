"Помощник" нардепа Юрченко утверждает, что на "Слугу народа" не работает

Фищенко отрицает все

Внештатный помощник народного депутата Александра Юрченко, пойманный с поличным, открещивается от своей связи с подозреваемым парламентарием.

Во время суда по избранию меры пресечения Иван Фищенко объявил о том, что "не общается" с Юрченко.

По словам подозреваемого, они "лишь были знакомы через партию "УКРОП", но сейчас контактов не поддерживают". При этом на прямой вопрос, консультирует ли он взяточника, сидящий на скамье подсудимых ответил уклончиво, мол, он многим помогает по решению различных вопросов.

- Я догадывался, что по мне ведется запись. Но говорить, мой ли голос на пленках, не буду. Пусть суд доказывает, эксперты. До того, как суд принимает решение, по сути дела, мы вообще не можем о чем-то говорить, - заявил помощник нардепа, которого экстренно изгоняют из "Слуги народа" из-за того, что утаить его преступление не удалось.

В то же время опубликованные детективами НАБУ аудио- и видеозаписи четко свидетельствуют о том, что Фищенко соглашался быть посредником между клиентом и депутатом для внесения нужных правок в законопроект. За всю работу Юрченко затребовал 200 тысяч долларов, а вознаграждение причиталось "на помощь экологии".

Сам же нардеп по-прежнему даже не является подозреваемым в этом деле: "свой прокурор" Ирина Венедиктова пока отказывается подписывать ему подозрение. Впрочем, и подозрение никакой гарантии не дает - это прекрасно подверждает история с депутатом прошлого созыва - БППшником Розенблатом, который также был пойман на взятке, но дело его было слито.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос слил информацию о том, что помощник "слуги народа" Александра Юрченко был задержан на транше взятки в размере 13 тысяч долларов. Подозреваемый депутат является главой подкомитета ВРУ по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.