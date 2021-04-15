Помер організатор найбільшої фінансової піраміди в історії

Мейдофф у в'язниці

Ні, це не Мавроді, хоч його прізвище також починаєтьс на літеру "М". Щоправда, Сергія Мавроді також вже нема серед живих.

Фінансист Берні Медофф, засуджений до 150 років ув'язнення за організацію фінансової піраміди, помер вранці 14 квітня в федеральній в'язниці в Північній Кароліні. Йому було 82 роки.

Мейдофф помер від природних причин. У лютому 2020 року аферист просив достроково звільнити його з в'язниці, стверджуючи, що йому залишилося жити півтора року. Тоді повідомлялося, що у колишнього фінансиста - хронічна ниркова недостатність. Запит Мейдоффа відхилили.

Берні Медофф - організатор найбільшої фінансової піраміди в історії. Його компанія, яка починалась з 5000 доларів, з 1960-х років збирала гроші інвесторів, забезпечуючи своїм клієнтам прибутковість 12% річних. Компанія запевняла, що управляла активами на 65 мільярдів доларів, але на ділі, як зізнався після арешту Мейдофф, не здійснювала ніяких операційних угод, а всі гроші йшли на рахунок фінансиста.

Шахрайська схема розкрилася під час фінансової кризи 2008 року. Жертвами фінансової піраміди стали 37 тисяч осіб в 136 країнах світу, які вклали в компанію Медоффа 17,5 мільярда доларів. Серед постраждалих інвесторів, зокрема, були режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бекон, лауреат Нобелівської премії миру Елі Візель.

Мейдоффа затримали 11 грудня 2008 року в його пентхаусі на Манхеттені в Нью-Йорку після того, як він розповів своїм синам, що його компанія була «великою брехнею», а ті повідомили про це правоохоронним органам. У березні 2009 року Берні Медофф визнав себе винним в шахрайстві з цінними паперами і заявив, що йому «глибоко шкода і соромно». Перед судовим процесом він ходив у бронежилеті.

Згодом син афериста Марк Мейдофф вкоротив собі віку й повісився на ремені у апартаментах на Манхеттені. Його приклад наслідували чимало вкладників найбільшої фінансової піраміди в історії.

У 2017 році роль афериста виконав Роберт де Ніро у телефільмі The Wizard of Lies.