Помер чоловік, якому зробили першим у світі щеплення від COVID-19

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У Великій Британії на 82-му році помер від інсульту Вільям Шекспір - він був першим чоловіком у світі, якому зробили щеплення проти коронавірусу.

Тезка видатного драматурна зробив щеплення вакциною Pfizer/BioNTech у грудні 2020 року в Університетській клініці Ковентрі.

Він став другою людиною у світі (і першим чоловіком), вакцинованою проти коронавірусу - перед ним щеплення отримала пані Маргарет Кенан.

Шекспіру був 81 рік, і його смерть не пов'язана з вакцинацією. Він пішов із життя внаслідок інсульту.

Його дружина Джой розповіла, що Вільям був дуже вдячний за можливість одним з перших у світі зробити щеплення: «Це було те, чим він надзвичайно пишався... Він часто говорив про це з людьми й завжди закликав усіх робити щеплення».