Помер Бельмондо
Французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня на 89 році життя. Про цю трагічну подію повідомив його адвокат. Причина смерті поки невідома.
Легенді кіно було 88 років.
Славу Бельмондо принесла роль аморального шанувальника Хамфрі Богарта у фільмі Годара "На останньому диханні" (1959). У перших своїх картинах він створив образ молодого бунтаря з чарівною посмішкою і став одним з улюблених акторів європейської молоді. Найчастіше грав гострохарактерні ролі в комедіях і бойовиках.
Його ролі у фільмах "Проофесіонал", "Борсаліно", "Скажений П'єро", "Ас", "Улюбленець долі" та інших стали класичними, а сам актор - культовим.
Попри успішну кар'єру, Бельмондо таки вирішив завершити її. У 2015 році він заявив, що більше не буде зніматися у фільмах.
Бельмондо двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор. У 1989 році удостоєний премії "Сезар" за роль у фільмі "Улюбленець долі".
У 2011 році удостоєний почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю. У 2016 році отримав нагороду "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.