Помер Бельмондо

Легенда йде / кадр з к/ф "Професіонал"

Французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня на 89 році життя. Про цю трагічну подію повідомив його адвокат. Причина смерті поки невідома.

Легенді кіно було 88 років.

Славу Бельмондо принесла роль аморального шанувальника Хамфрі Богарта у фільмі Годара "На останньому диханні" (1959). У перших своїх картинах він створив образ молодого бунтаря з чарівною посмішкою і став одним з улюблених акторів європейської молоді. Найчастіше грав гострохарактерні ролі в комедіях і бойовиках.

Його ролі у фільмах "Проофесіонал", "Борсаліно", "Скажений П'єро", "Ас", "Улюбленець долі" та інших стали класичними, а сам актор - культовим.

Попри успішну кар'єру, Бельмондо таки вирішив завершити її. У 2015 році він заявив, що більше не буде зніматися у фільмах.

Бельмондо двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор. У 1989 році удостоєний премії "Сезар" за роль у фільмі "Улюбленець долі".

У 2011 році удостоєний почесної Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю. У 2016 році отримав нагороду "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.