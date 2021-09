Помер актор з серіалу "Секс і місто"

Прощавай, Стенфорде! / Секс і місто, кадр з серіалу

Помер актор Віллі Гарсон, відомий за роллю Стенфорда Блетча з серіалу «Секс і місто», друга головної героїні - Керрі Бредшоу

Йому було 57 років, причина смерті не називається.

Гарсон був задіяний і в продовженні славетного серіалу про пригоди Керрі And Just Like That, робота над яким ведеться зараз.

Уіллі Гарсон також з'являвся в шоу «Білий комірець» і «Друзі».

"Наша родини втратила одного зі своїх. Нашого дивовижного Віллі Гарсона", - йдеться у заяві Майкла Патріка Кінга, виконавчого продюсера серіалу "Секс і місто" та всіх його продовжень. - Його дух і його відданість своїй справі кожен день були присутні на зйомках. Він був там - давав нам усе - навіть коли він був хворий. У цю сумну, темну хвилину ми тішемося пам’яттю про його радість і світло".