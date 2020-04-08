Поляков отзовет тысячи поправок к "антиколомойскому закону": Названо условие

Поляков отзовет тысячи поправок к "антиколомойскому закону": Названо условие

Нардеп Антон Поляков отзовет 6 тысяч поправок к "антиколомойскому закону", если будут выполнены его условия.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на обращение политика.

В своем спиче депутат признал технический характер своих поправок и пообещал их отозвать, если власть выполнит следующие требования:

Пересмотрит закон о рынке земли и обсудит его положения с аграриями;

Отложит второй этап медреформы;

Отменит законы, которые обязывают физических лиц-предпринимателей пользоваться кассовыми аппаратами и выдавать чеки.

"Если власти согласятся принять озвученные мной требования аграриев, медиков и предпринимателей, я отзову технические правки. Останутся только те моменты, которые для меня являются принципиальными", - заявил Антон Поляков, подчеркнув, что ему абсолютно "безразлична судьба Игоря Коломойского".

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла т.н. "антиколомойский закон", упреждающий денационализацию "ПриватБанка". Этот нормативно-правовой был необходимым условием для получения Украиной очередного транша МВФ.